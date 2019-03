El "cameo" de Obama en 'The Bible'

La miniserie histórica de éxito 'The Bible' (que muy pronto podrá verse en Antena 3) emitió este domingo su tercer capítulo, en el que se narra los cuarenta días en los que Jesús permanece ayunando en el desierto, durante los cuales vive la tentación de Satanás.



El último capítulo emitido continúa con los grandes datos registrados en su estreno (14,8 millones de espectadores), ya que superó los 12 millones y se mantiene como la serie de mayor audiencia del canal de cable. La polémica surgió por el actor que interpreta a Satán se parece al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.



Mark Burnett y Roma Downey señalaron a Fox que el comparativo entre Mehdi Ouzaani, el actor de origen marroquí encargado de interpretar a Satán, y el actual presidente de EEUU, son "tonterías".



"Es un sinsentido. El actor que interpreta a Satán es un intérprete reconocido. Ha hecho otros papeles bíblicos, incluidos algunos de tinte satánico, incluso antes de que Obama fuera elegido nuestro presidente", declararon los productores ejecutivos de la ficción de History Channel, según recoge el portal EW.



Ambos señalaron sentir "un profundo respeto" por Obama y añadieron que el comparativo hecho por la gente y recogido por algunos medios es "un intento por desacreditar la belleda de la historia de 'The Bible'".



No es la primera vez que un presidente estadounidense "aparece" por error en una serie. La última polémica fue la cabeza decapitada que se pudo ver en la primera temporada de 'Juego de Tronos' que tenía un gran parecido al ex presidente George W. Bush. finalmente, los productores decidieron editar esa secuencia y eliminar el plano en el que aparecía Bush "decapitado".