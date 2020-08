Bryan Cranston se sincera sobre las posibilidades de aparecer como Walter White en el final de 'Better Call Saul'

'Better Call Saul' ha anunciado que la sexta será su última temporada, y aunque la serie no lo ha necesitado para convertirse en un éxito, los fans de 'Breaking Bad' se preguntan si en algún momento llegarán a ver al antiguo protagonista.

Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) son dos personajes que cautivaron a los espectadores y que se han echado de menos desde el final de 'Breaking Bad', con lo que sus fans siempre han guardado la esperanza de volver a verlos aparecer en algún momento de su spin-off.

Sin embargo, hasta ahora, habiéndose visto 5 temporadas, no ha habido rastro de ellos. Pero aún queda esperanza con la que sería su sexta y última temporada, sobre todo después de las declaraciones de Cranston para Collider.

Cuando le preguntaron al actor por la posibilidad de verlo aparecer en la serie, este contestó tanto desde la idea de hacerlo como director de alguno de los capítulos como de regresar con su personaje.

"Me han pedido que dirija un capítulo cada una de las temporadas y simplemente no salió a delante por el compromiso de hacer una obra o hacer una película o algo, así que no era capaz de seccionar el tiempo disponible. Pero me encanta la serie. Creo que es una serie fantástica".

Y en cuanto a volver a su papel el actor decía: "Estaría en ello si Vince Gilligan y Peter Gould, que son co-productores ejecutivos, me quisieran en ella. Lo haría en un segundo. Pero no ha pasado todavía, os puedo decir, y ya veremos. No lo sé. Hay una temporada más por salir y ya veremos lo que pasa".