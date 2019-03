'Broadchurch', el final es donde comienza

'Broadchurch' regresa el próximo mes de enero a la cadena británica ITV. Bajo el claim "The End Is Where It Begins" (el final es donde comienza, en inglés), la serie regresa a la cadena con su pareja protagonista, David Tennant y Olivia Colmar.



Antena 3 emitió en septiembre su primera temporada, que finalizó su primera temporada en octubre con una media de 2.319.000 espectadores y un 13,7%. Fue la ficción líder de su franja. En su estreno superó los 3 millones de espectadores y un 18,6% de audiencia.