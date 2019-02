La cuenta atrás para el último episodio de 'The Big Bang Theory' ya ha comenzado y no sólo los fans de la ficción que se emite en Neox son conscientes de ello: también sus protagonistas.

Les hemos visto despedirse de sus personajes y contarnos alguna anécdota de la serie que cuenta las aventuras los científicos más conocidos de Pasadena, pero... ¿qué harán cuando acabe? No se sabe. Lo que Kaley Cuoco, que da vida a Penny, si sabe es qué objeto del decorado se llevará a casa cuando la ficción acabe para siempre la próxima primavera.

Tal y como ha recogido la revista People, Cuoco asegura que ésto que se va a quedar "es algo que me encanta y a lo que he mirado ruante 12 años", dice, ¿de qué se trata? Pues ni más ni menos que del póster de dos robots peleando en un ring que cuelga de una de las puertas del apartamento que compartieron Leonard (Johnny Galecki) y Sheldon (Jim Parsons) desde el inicio de la serie.

"Siempre está en mi campo de visión donde me siento en el plató de la sala de estar, así que me encantaría ponerlo en mi propio salón para verlo siempre", confesó la actriz. "Mucha gente quiere otras cosas, así que yo me he pedido esa. Es súper random y un poco raro, pero es muy especial para mí", finalizó.

La confirmación del final de 'The Big Bang Theory', que tendrá lugar en primavera, supuso un duro golpe para sus seguidores, pero seguro que lo que tampoco se esperaban era la duración que tendrá el último episodio.

