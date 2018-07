'Barrio Sésamo' da la bienvenida a Julia, un personaje con autismo

'Barrio Sésamo' lleva 45 temporadas en televisión y, en esta ocasión, ha creado una iniciativa que tiene como objetivo eliminar el estigma que rodea al autismo en la sociedad.



El programa ha incorporado a Julia, un personaje con autismo, para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad, según confirma 'People'. Además, el grupo audiovisual que produce 'Barrio Sésamo' ha creado una aplicación con vídeos e historias que intentan hacer más fácil la vida de las familias con niños con autismo.



"Los niños con autismo tienen cinco veces más probabilidades de ser acosados en el colegio que los niños sin el trasorno", afirmaba Jeanette Betancourt, vicepresidente senior de la productora.



La idea principal es mostrar los puntos en común que tienen los niños con autismo y los que no lo tienen, y son las ganas de jugar, tener buenos amigos y formar parte de un grupo.



La aplicación "es una forma de incluir a los niños que padecen este trastorno en la sociedad de forma más eficiente. Si tú ves a un niño de cinco años que no crea un contacto visual con los demás niños, no es que el niño no quiera jugar. Queremos prevenir y hacer que se empatice con los niños y las familias que sufren estos problemas", apostillaba Betancourt.







Para apoyar la causa, Elmo y sus amigos han grabado un vídeo junto a varios niños donde intentan ayudar tanto a padres como a hijos. "Estamos tratando de contar al mundo cómo funciona, el proceso de amor y aceptación que se debe esperar. Todo el mundo ha tenido un caso muy cercano de autismo. Creando a Julia, lograrán que este desconocimiento deje de ser tan significativo", concluía el vicepresidente.