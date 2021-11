Así es Shelby Andrade, la doble de la exitosa cantante Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo catapultó su carrera profesional al interpretar a Paige Olvera en 'High School Musical: The Musical: The Series' en 2019. Tal y como el nombre de la serie indica, Olivia no solo actuaba sino que también aprovechó para mostrar su talento como cantante.

Sin embargo, este 2021 es cuando la cantante y actriz ha ganado un mayor reconocimiento global. Olivia se ha convertido en un fenómeno internacional y ha arrasado con su primer álbum ('Sour') gracias a canciones como 'Drivers License' y ' Deja Vu', entre muchas otras. El vídeo de música que más éxito ha tenido es el que acompaña su hit mundial 'good 4 u'.

La cantante aparece por los pasillos y las taquillas de un instituto mientras canta desde el corazón sobre una ruptura. Con la letra y su tono pasivo-agresivo da a entender que está harta de estar triste por su ex pareja. También hay varias escenas locas como cuando compra el bidón de gasolina o cuando acaba quemando su casa.

Aún así, uno de los hechos más memorables del vídeo clip es su vestimenta. Olivia lleva un conjunto de animadora azul y blanco que combina con unos largos guantes negros de cuero. La cantante también lleva el pelo suelto y liso al que adorna con algunas pinzas de colores. Era de esperar que este icónico look se convirtiera en uno de los disfraces más de moda para Halloween este año.

Olivia Rodrigo en 'good 4 u' | Geffen Records

¿Quién es la doble de Olivia Rodrigo?

La usuaria de TikTok Shelby Andrade ha compartido un vídeo disfrazada en Halloween y el público se ha quedado en shock. Al principio, la usuaria aparece doblando el tema 'enough for you' de Olivia con una camiseta negra y el pelo en una trenza.

El shock ha ocurrido cuando de repente Shelby se transforma en una auténtica doble de la animadora de que interpreta Olivia en su vídeoclip de 'good 4 u'. La joven ha clavado hasta el último detalle: el conjunto de animadora, los guantes, el pelo y hasta las pinzas de colores, además de tener grandes semejanzas físicas con Olivia.

"Estás literalmente como a un 2% de distancia de ser su gemela idéntica", escribe una persona mientras que otro usuario comenta: "Literalmente pensé que esto era como una cuenta secreta de ella, dios mío".

