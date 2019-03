Así será 'Beat Bugs', la nueva serie para niños inspirada en 'The Beatles'

Ya podemos ver el trailer de la nueva serie infantil de Netflix. 'Beat Bugs' cuenta las aventuras de una pandilla de insectos basadas en el universo musical del grupo británico, inspirando la historia de cada capítulo en una canción diferente de 'The Beatles', según cuenta el portal Variety.

'Beat Bugs' es el nombre de esta nueva serie animada creada por Josh Wakely. Según avanza el teaser, Sia hará suya 'Blackbird', el vocalista de Pearl Jam, Edddie Vedder, versionará 'Magical Mistery Tour', Pink cantará 'Lucy in the sky with diamonds' y Chris Cornell 'Drive my car'. A ellos se les sumarán artistas como Regina Spektor, The Shins o James Corden.

Sin duda alguna, Netflix se ha coronado eligiendo banda sonora. Aunque las canciones no serán en versión original, utilizar temas de 'The Beatles' no es fácil. Un ejemplo de ello es la serie 'Mad Men', que pagó 250.000 dólares por utilizar una canción del cuarteto de Liverpool para uno de sus episodios. Esto no solo fue posible gracias al desembolso económico, sino también a la autorización de Paul McCartney y Ringo Starr, los dos últimos Beatles con vida, que se declararon seguidores de la serie.