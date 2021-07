Alyson Stoner es una gran activista en favor de los derechos LGTBI, de hecho, la actriz hace uso de su plataforma para enfrentar los problemas de bienestar mental, emocional y físico. La actriz, que ya declaró públicamente en 2018 que era pansexual, ha querido compartir su experiencia antes de salir del armario.

Y parece que Alyson no pasó por un buen momento, ya que estuvo yendo durante un tiempo a una terapia de conversión mientras lidiaba con los problemas que le trajo su orientación sexual. La propia Alyson llega a afirmar que se llegó a cuestionar si valía la pena continuar con su vida. Esto cuenta en Insider: "Me sentía atrapada. Me sentía miserable. Sentía que todo estaba mal conmigo, incluso cuando, en el fondo de mi corazón, solo deseaba ser una devota seguidora de Dios. Así que, cuando escuchas a las personas en quién confías, a quienes respetas, de esas personas que admiras y aspiras a ser como ellas, decir que estás podrido en tu interior, que eres abominable, que el demonio se ha puesto en tu espalda por tu posición en Hollywood... Simplemente te mete en una espiral, al menos para mí, porque solo buscaba hacer lo correcto".

Y, a pesar de haber pasado tiempo desde su terapia de conversión, a Alyson aún le cuesta hablar de ello: "Mi mente no quiere volver a ello. Me empiezan a temblar las piernas solo con pensarlo. Sé de primera mano lo peligroso que es, habiendo tenido acceso a estas terapias y a otras formas de apoyo. Incluso consideré si valía la pena seguir viviendo o, si todo en mi estaba mal, que había de bueno en que yo siguiera viva, y empecé a verme como alguien que solo traía dolor a otra gente".

Además, habla de lo duro que es esa terapia de conversión: "Cortar la conexión entre el cuerpo y la mente, porque veo el cuerpo como algo vergonzoso, en lo que no se puede confiar. En realidad, termina alterando mi capacidad para fomentar relaciones genuinas con los demás y conmigo misma, porque ahora estoy reprimiendo una voz. Estoy tratando de cambiar algo que es lo que ahora entiendo que es muy natural". Para terminar, añade: "Los peligros se pueden medir. Son medibles. Incluso si alguien sale del otro lado y dice, 'Hey, no, yo estoy viviendo una vida increíble', ahí hay cicatrices. Hay sombras".

...

Seguro que te interesa...

"El marido del año": Sophie Turner revela emocionada el regalo de 'Hannah Montana' que le ha hecho Joe Jonas