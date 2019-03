Allison Janney celebra con Anna Faris y el equipo de 'Mom' su premio Oscar

Allison Janney celebró con sus compañeros de la serie 'Mom' su Oscar a la mejor actriz secundaria por la película 'I, Tonya'. La intérprete recogió el galardón en la ceremonia que se celebró este domingo en Los Ángeles y no dudó en llevarlo al set de rodaje de la serie, que puedes ver en Neox.

Janney ha protagonizado algunas de las imágenes más divertidas de las redes sociales de sus compañeros, como la actriz Anna Faris, protagonista de la serie de CBS.

En la imagen que ha publicado Faris en su cuenta de Instagram, Anna Faris aparece sosteniendo el Oscar junto a una sonriente Allison Janney. Junto a la foto, Faris ha publicado este comentario: "¡Allison ganó! ¡Y lo estoy sosteniendo! ¡Es jodidamente pesado!".

En la imagen, Janney lleva una camiseta en la que se puede leer: "I survived awards season and all I got was this lousy T-shirt" (en inglés, "He sobrevivido a la temporada de premios y lo único que me he llevado ha sido esta porquería de camiseta").

Adam Chase, guionista de 'Mom', también ha compartido en su cuenta de Twitter la llegada de Allison Janney al rodaje de los nuevos episodios de la serie.