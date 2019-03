Alan Ball, guionista de 'A dos metros bajo tierra', estrena muy pronto la serie 'Here and Now' en HBO

Si te gustó 'A dos metros bajo tierra' y echabas mucho de menos a Alan Ball trabajando para HBO, estás de suerte. El guionista Alan Ball vuelve en el 11 de febrero con 'Here and Now'.

Tim Robbins y Holly Hunter, ganadores del Oscar por 'Mystic River' y 'El Piano' respectivamente, forman parte del elenco como los cabezas de una familia variopinta. Él es un profesor de filosofía, ella es igual de progresista y tienen cuatro hijos: uno es biológico mientras los otros tres son de Vietnam, Liberia y Colombia. Si se le suma que hay una familia musulmana en un segundo plano, ya tenemos una oda a la diversidad.

La primera temporada consta de 10 episodios y tiene como provocar con un sentido del humor bastante negro, que represente las tensiones sociales y polarizadas de los Estados Unidos actuales, a través de los distintos perfiles y orígenes de los protagonistas.

Pero esta no es la primera vez que Alan Ball vuelve con una serie después de 'A dos metros bajo tierra'. En 2008 adaptó las novelas fantásticas de 'True blood'. Y con 'American Beauty' obtuvo el Oscar al mejor guion original en el 2000.