Una actriz estadounidense critica a Sofía Vergara por grosera: "Debería ser más amable por ser inmigrante"

La actriz Teresa Giudice, conocida en EEUU por participar en el 'reality show' 'The Real Housewives of New Jersey', ha declarado que Sofía Vergara es una "grosera" por no querer hacerse una foto con ella.

Según recoge el portal TMZ, Giudice atacó con estas palabras a la protagonista de 'Modern Family' porque no quiso posar con ella para una foto: "Yo no quería hacerme la foto, me lo pidió mi publicista. Ella fue grosera, porque le dijo a su agente '¿Por qué me pides hacerme una foto con esta mujer?'. Yo no podía creer lo que había dicho... ¡es una maldita!".

Ni corta ni perezosa, Teresa Giudice añadió: "Debería ser más amable por ser inmigrante".