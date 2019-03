Los actores de 'Érase una vez', conmocionados por la muerte de una fan de la serie en el atentado de Mánchester

La primera víctima identificada del atentado, Georgina Callander, de 18 años, además de ser una gran fan de Ariana Grande, también lo era de la serie 'Érase una vez'. La joven había acudido unos días atrás a una convención sobre la serie de la cadena ABC.

Varios de los actores de la serie, al conocer la noticia, no han dudado en llenar sus redes sociales de mensajes hacía la víctima y de fotografías que la joven había subido a sus redes sociales con los actores.

Emilie de Ravin ha subido a su cuenta de Instagram la fotografía que Geogina Callander tenía junto a ella con el siguiente mensaje: "RIP Georgina, una hermosa alma... las palabras no pueden expresar la rabia y tristeza que siento hacia las personas involucradas en planear y llevar a cabo este ataque la pasada noche en Manchester. Mando mi amor y valentía a la familia y amigos de Georgina y a la de todos los involucrados".

Más actores de la serie como Rebecca Mader, Karen David o Lana Parrilla han querido mostrar su apoyo a través de las redes sociales a las víctimas del atentado. Éstas dos última además han cambiado su foto de perfil de Twitter por una junto a Georgina Callander.

We lost a ONCE fan, @emiliesatwell , in the #manchesterexplosion last night. Devestating. RIP sweet Georgina. 🙏😔❤️

I am heartbroken to wake up to learn Georgina was taken from us in Manchester. R.I.P Georgina. You were such a special girl. I'll miss you 💚 https://t.co/ezqdlk1AzM