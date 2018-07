Los trabajadores de RTVE se verán afectados por el recorte del Gobierno

El artículo 2.5 del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo afecta a los trabajadores de RTVE porque decreta que "en aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento".



Los trabajadores de RTVE, verán recortado este año su salario debido a las medidas que se aprobaron en el último Consejo de Ministros. Esta medida afectará a los trabajadores desde ya debido a que el Real Decreto establece que la reducción se prorrateará en tre las nóminas pendientes de percibiir en el presente ejercicio.



El acuerdo establecido entre el Comité Intercentros y la dirección para lograr que la reducción sea lo menos gravosa posible, hace que el importe se descuente de la siguiente manera: sobre el total del sueldo bruto mensual, un 10% en julio; un 10% en agosto; un 15% en septiembre; un 10% en octubre; un 10% en noviembre y entre un 19 y un 20% en diciembre.



No obstante, no se ha logrado un acuerdo, según ha explicado el sindicato CCOO, en los conceptos que deben incluirse para calcurar ese recorte, porque los sindicatos consideran que la dirección de la coarporación ha aplicado un criterio más 'lesivo' que el contemplado en el propio Real Decreto. Los calculos de la sección sindical de UGT en RTVE explican que el recorte supondrá una reducción de las nóminas del 14,28% de aquí a final de año y un 7,14% anual a partir del año que viene.