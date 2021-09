Tokio regresa en el teaser del final de 'La Casa de Papel': "Hasta que la muerte nos una"

La temporada 5 de 'La Casa de Papel' ya ha estrenado la primera parte de la que supone la última temporada de la serie. Después de ver aquel final tan dramático, los fans ya quieren ver el desenlace de este último golpe de la banda de El Profesor y de la ficción original de Atresmedia.

Por suerte ya sabíamos que la segunda parte de la temporada 5 no se hará esperar, y que se estrena en diciembre. Pero ya están empezando a preparar a los fans para lo que se vendrá en estos últimos episodios de la serie. Y el primer paso para aumentar las ganas de los seguidores de la serie ha sido presentar un primer y significativo avance.

Con un vídeo un minuto muy evocador sobre el arte Kintsugi, de reparar con oro fragmentos rotos, ha dado comienzo la cuenta atrás para terminar este atraco al Banco de España. En el teaser vuelve a aparecer Tokio, narrando los eventos que sucedieron durante la parte uno de la temporada 5. Algo que muchos se preguntaban si seguiría ocurriendo después del último episodio emitido... El avance termina con la frase 'Hasta que la muerte nos una', dejando así una expectación enorme para ver el final de la serie. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

¿Cuándo se estrena la temporada final de 'La Casa de Papel'?

'La Casa de Papel' pondrá punto y final a su historia el 3 de diciembre en Netflix con el estreno de sus capítulos finales.

Por el momento hay muchas incógnitas sobre lo que puede pasar en el final, y aún así encontramos muchos hilos de los que tirar. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de la temporada 5 de 'La Casa de Papel', por lo que si no la has visto ya sabes qué hacer.

'La Casa de Papel' | Netflix

¿Qué pasará con el Profesor?

El Profesor, interpretado por Álvaro Morte, está contra la espada y la pared desde que Alicia Sierra, Najwa Nimri, encontró su escondite y ha estado boicoteando su comunicación con la banda. Aún así, todo parecía que iba a terminar en una alianza tras ayudar a dar a luz al hijo de la inspectora Sierra. Aunque, después de ver los alicates que se esconde bajo la manga, todo apunta a que habrá más problemas para El Profesor.

De hecho, ya se especula que Alicia Sierra obligará a El Profesor a filtrar los documentos de los que habló con Tamayo, los cuales demuestran que cargaron a la inspectora con la culpa de muchas negligencias de la policía. Esto permitiría a Alicia tener una vida tranquila en Madrid junto a su hija recién nacida si limpia su nombre.

Najwa Nimri como Alicia Sierra en 'La Casa de Papel' | Netflix

¿Es realmente el final de Tokio?

Por otro lado la banda sigue acorralada en el Banco de España, lo que terminó por desencadenar ese trágico final para Tokio, Úrsula Corberó, tratando de ganar algo de tiempo para que sus compañeros huyan. Aunque parece que hay una teoría que afirma que no todo es lo que parece con la muerte de Tokio. Algunos apuntann que, al no haber visto el cuerpo de Tokio y la forma tan ambigua en la que desaparece, podría ser que siguiese viva. Algo un poco milagro, pero en esta serie nunca se sabe.

Además, otra teoría que defienden es que, al ser la narradora de la serie, podría ser que ella fuera la única superviviente. Viendo el teaser que han presentado hace poco puede que esta teoría empiece a coger más fuerza, pues Úrsula vuelve a prestar su voz.

Úrsula Corberó como Tokio en 'La Casa de Papel' | Netflix

La última teoría se basa en las declaraciones que hizo Úsula Corberó en Variety: "Cuando terminamos de grabar, decidí que no le diría adiós a Tokio. Todo era muy desolador, así que decidí que me la llevaría para siempre y nunca cerraría las puertas a un regreso. Lo mejor para mí ahora es seguir en otros proyectos, pero eso no significa que no pueda regresar en unos años".

Con todos estos ingredientes llegaremos al 3 de diciembre con la segunda parte de la temporada 5 de 'La Casa de Papel' y podremos ver el final de la banda de ladrones más grande de la historia.

