Telemadrid garantiza el apoyo de la Comunidad de Madrid para financiarse

"La Comunidad de Madrid siempre se ha hecho cargo de la financiación de este Ente Público. Ha ocurrido así desde nuestros orígenes, hace más de dos décadas, de forma que no se ha producido ninguna situación extraordinaria", explican desde el Ente Público Radio Televisión Madrid.



Para Telemadrid "la única diferencia frente a otros momentos históricos radica en la falta de crédito de los bancos (que no prestan a ninguna compañía, y Telemadrid no es una excepción) por lo que se ha solicitado que el crédito se conceda a la Comunidad de Madrid y ésta destine los fondos a Telemadrid".



"Se trata de una fórmula financiera que no tiene nada de particular y que, insistimos, forma parte del día a día que nos toca vivir en el actual contexto de crisis financiera", consideran. Por ello, rechazan informaciones en las que se apuntan a una supuesta quiebra técnica de Telemadrid y lamentan "que desde ciertos sectores y de forma absolutamente interesada, se haya vuelto a realizar una interpretación torticera y malintencionada de una situación que no tiene nada de extraordinario".



"Estas actitudes, lejos del interés informativo, sólo buscan desprestigiar a este Ente público y a sus gestores. Y de paso, generan de forma gratuita alarma social y mucha inquietud en la plantilla", concluye el texto.