Raquel Sánchez Silva seguirá en Mediaset tras 'Supervivientes'

El pasado mes de diciembre finalizó su contrato y Mediaset España no quiso contar con ella. La presentadora de las últimas dos ediciones de 'Pekín express' se quedó en la calle. Nada más finalizar la absorción de Cuatro, Telecinco decidió prescindir de los servicios de Raquel Sánchez Silva, un rostro ligado a la excadena de Sogecable desde el inicio de sus emisiones.



Ahora, tras el éxito de 'Supervivientes', las puertas de Mediaset se abren de par en par para acoger a Raquel Sánchez Silva. Aunque por el momento no ha habido negociación alguna, según ha sabido ObjetivoTV, la cadena de Fuencarral pretende atar a la presentadora para futuros proyectos. Todavía no hay nada cerrado, pero son varios los espacios que maneja la cadena y en los que encajaría la presentadora.



'Supervivientes: Perdidos en Honduras' acaba de entrar en su recta final, por lo que la presentadora estará próximamente de regreso tras su aventura en la isla. En poco más de tres meses, Raquel Sánchez Silva ha logrado convertirse en una de las presentadoras más valoradas de Telecinco. Así funciona Mediaset España… Que se lo digan a Isabel Pantoja.



RAQUEL SÁNCHEZ SILVA, SALVA LAS CASTAÑAS A TELECINCO

Telecinco había depositado grandes esperanzas en la actual edición de 'Supervivientes'. Tras un costoso y complicado casting, la cadena no podía fallar en la elección de sus presentadores. Fue así como el plató cayó en manos de Jorge Javier Vázquez. El presentador de 'Sálvame' ha sabido hacerse a la perfección con las riendas del reality, de hecho, son muchas las voces que critican la "salvamización" que ha sufrido el formato de supervivencia. A la cadena, no obstante, lo único que le importa son los resultados.



Telecinco quería que fuese Paula Vázquez la presentadora enviada a la isla, sin embargo, no hubo entendimiento entre ambas las partes. Así las cosas, en el último momento, la cadena se vio obligada a buscar a una persona, con experiencia, capaz de afrontar un reto como 'Supervivientes'.

Y esa profesional fue Raquel Sánchez Silva, la misma persona que tres meses antes Telecinco había echado de Cuatro. La presentadora había mostrado en más de una ocasión su intención de seguir viajando y presentando formatos de aventura, por lo que no fue difícil que aceptara el ofrecimiento de la cadena.



'THE VOICE', 'GRAN HERMANO'…

Mediaset España prepara actualmente varios formatos para su lanzamiento en los próximos meses. El talent musical 'The Voice' y el reality 'Gran hermano' son dos de los proyectos más inmediatos, de Cuatro y Telecinco respectivamente. En uno u otro la presentadora podría tener su hueco si finalmente llegan a un acuerdo.



Raquel Sánchez Silva podría acompañar a Jesús Vázquez en 'The Voice'. La presentadora podría mantenerse en el backstage del programa y ser el contacto con los concursantes antes de su salida al escenario. Se trata del mismo papel que próximamente desarrollará El Sevilla en 'Tú sí que vales' y que anteriormente ocupó Anna Simón ('Otra movida'). En la segunda edición de 'Factor X' el encargado de dar a conocer a los detalles del formato fue Edu Yanes ('DEC').



Por otro lado, tras la química surgida entre JJ Vázquez y Raquel Sánchez Silva, Telecinco podría optar por recuperar la figura del reportero o copresentador en 'Gran hermano'. La presentadora de 'Supervivientes' podría, por tanto, acompañar a los concursantes en su entrada y salida de la casa. La figura del copresentador (Fernando Acaso y Paula Vázquez) tan solo se mantuvo durante las primeras ediciones del reality. Otra de las opciones es que Raquel Sánchez Silva se ponga al frente de los resúmenes o del debate del programa.