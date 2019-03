'Plan B' recoge su Rosa de Oro

El espacio de El Hormiguero, 'Plan B', ha recogido el premio Rose D'Or 2012 al mejor espacio en la categoría de Multiplataforma". Los premios Rosa de Oro se entregan en uno de los festivales de televisión más importantes de Europa y del mundo. El programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos ya había conseguido alzarse con la Rosa de Oro en 2009 en la categoría de entretenimiento.



El Plan B competía en esta ocasión en la categoría de Multiplataforma, frente a programas como 'Minute by Minute' de Noruega y a 'Storming Juno Intereactive', de Canadá. La ceremonia se celebró en Lucerna (Suiza). La creación de una canción de manera conjunta por el público junto a Carlos Jean con una base rítmica a internet, ha conseguido imponerse a los 400 programas de televisión candidatos iniciales.



Por su parte, El Hormiguero, además de este galardón, ya logró una nominación a los International Emmy Awards 2011, la Rose d'Or 2009 al Mejor Programa de Entretenimiento, dos TP de Oro 2010 y 2011, Dos Ondas en el 2008, un premio de la Academia de TV 2010 y el premio 40 Principales al Mejor proyecto Dance Pop en el 2011.



Otras galardonadas fueron las serie 'Black Mirror' (BBC) y 'Pan Am' (ABC). El mejor espacio infantil ha ido a parar a 'Horrible Histories' y 'The Million Pound Drop', mejor concurso.