Onda Cero, 25 años de una radio para todos

Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas en la mañana (MÁS DE UNO) representan en la actual etapa una nueva forma de hacer radio, sin perder las referencias del modelo plural, cercano y participativo, que ya se han convertido en seña de identidad de la cadena junto al resto de profesionales que integran la oferta de la cadena: Elena Gijón (NOTICIAS MEDIODÍA), David del Cura (LA BRÚJULA), Julia Otero (JULIA EN LA ONDA), Héctor Fernández (AL PRIMER TOQUE), Sergio Fernández y Arturo González-Campos (LA PARROQUIA), José Luis Salas (NO SON HORAS), Rocío Santos (QUÉDATE CON LO MEJOR), Pablo Rodríguez y Soledad de Juan (ONDA AGRARIA), Juan Diego Guerrero (NOTICIAS FIN DE SEMANA), Isabel Gemio (TE DOY MI PALABRA), Esther Eiros (GENTE VIAJERA), Carlos Rodríguez (COMO EL PERRO Y EL GATO), Javier Ares y Javier Ruiz Taboada (RADIOESTADIO), Bruno Cardeñosa (LA ROSA DE LOS VIENTOS) y Bartolomé Beltrán (EN BUENAS MANOS).



Además, durante estos 25 años han pasado por Onda Cero algunos de los mejores profesionales de la radio española, como Concha García Campoy, Jesús Quintero, Gomaespuma, Luis del Olmo, José María García, Carlos Herrera, Andrés Aberasturi, Luis de Benito, Juan Antonio Cebrián, Manuel Antonio Rico, Ernesto Sáenz de Buruaga, Juan Pablo Colmenarejo, J.J. Santos o José Antonio Abellán.



Onda Cero ha sido a lo largo de este cuarto de siglo una excelente cantera de comunicadores. Junto a sus micrófonos se han formado grandes profesionales de la radio. Entre otros, nombres que siguen haciendo historia en Onda Cero como Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, Julia Otero, Fernando Ónega, Javier Ruiz Taboada, Esther Eiros o Paco de León. El talento sigue siendo uno de los grandes patrimonios de estos 25 años.



Hoy Onda Cero es la segunda cadena de radio generalista más escuchada de España, con más de dos millones y medio de oyentes. Una cadena que mira hacia el futuro con optimismo, tomando como punto de partida la credibilidad que confiere una programación abierta y equilibrada, donde caben todas las sensibilidades.



La definición de "última gran cadena de radio de nuestro tiempo" sigue siendo válida un cuarto de siglo después. El nacimiento de Onda Cero provocó a finales de noviembre de 1990 un cambio sustancial en el mapa radiofónico español durante la última década del siglo XX, que ha tenido continuidad en los primeros compases del siglo XXI.



Al año siguiente de su nacimiento - tras los fichajes de Luis del Olmo y Julia Otero, entre otros -, Onda Cero ya era una de las principales cadenas de radio, con 1,6 millones de oyentes. El 9 de septiembre de 1996 el entonces Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, inauguró oficialmente la sede de la cadena en el Paseo Pintor Rosales.



UNA HISTORIA CARGADA DE ÉXITOS

La locutora Ángela Bodega tuvo el honor, a las seis de la mañana del día 26 de noviembre de 1990, de ser la primera voz que salía al aire desde los micrófonos de una nueva cadena de radio llamada Onda Cero. Con Luis de Benito como director de informativos, en aquel primer equipo estaban profesionales como Alfonso Arús, Andrés Aberasturi, Mariví Romero, José Antonio Ovies o Juan Antonio Cebrián.



Desde entonces hasta hoy, han pasado muchos profesionales y se han cubierto numerosos acontecimientos de la historia reciente de nuestro país y del exterior. La llegada de Luis del Olmo, en el verano de 1991, fue uno de hitos importantes, junto a la incorporación posterior de Julia Otero.



Tampoco se puede olvidar la llegada un año después de Fernando Ónega, como director general, o las incorporaciones de Ernesto Sáenz de Buruaga y Juan Ramón Lucas, para hacer AL DÍA y LA BRÚJULA, respectivamente.



En la temporada 1994-1995 la ONCE, propietaria de la cadena, contrata a Concha García Campoy para presentar las madrugadas y la audiencia continúa creciendo de forma paulatina hasta superar el millón y medio de oyentes.



Dos años después, en 1996, Onda Cero se convierte en la primera cadena española de radio que puede escucharse en todo el mundo a través de internet. Y, en mayo de ese mismo año el entonces Príncipe de Asturias inaugura los estudios ubicados en el madrileño paseo de Pintor Rosales.



En 1998 PROTAGONISTAS, con Luis del Olmo, cumple 25 años en antena. Para entonces, ya es líder en buena parte de su franja horaria, al igual que lo son las tardes con Julia Otero.



La cadena fue adquirida por Telefónica a la ONCE en el verano de 1999 y cuatro años después adquirida por el Grupo Planeta/Agostini, pasando a formar parte del Grupo Antena 3 (Atresmedia), presidido entonces por José Manuel Lara y con Mauricio Carlotti como Consejero Delegado.



Durante estos últimos quince años han tenido lugar hechos importantes, como la incorporación de Europa FM al grupo o los acuerdos con Onda Rambla y Radio España para mejorar y ampliar la cobertura. También hay que destacar los fichajes de Carlos Herrera y José María García a principios del año 2000, el nombramiento como presidente de Javier González Ferrari (verano de 2002) o el de Carlos Alsina al frente de los Informativos. También se incorporan a la cadena en esta etapa Manu Carreño, Juan Pablo Colmenarejo e Isabel Gemio y se estrenan programas como RADIOESTADIO, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.



En una etapa ya más reciente, es especialmente reseñable el retorno de Julia Otero a la programación de Onda Cero, después de ocho años fuera de la cadena, la nueva etapa de LA BRÚJULA, con Carlos Alsina, el nombramiento de Julián Cabrera como director de Informativos y la incorporación de Héctor Fernández a la dirección y presentación de AL PRIMER TOQUE.



En la primavera de este año en la radio del Grupo Atresmedia, presidido ya por José Crehueras y con Silvio González como Consejero Delegado, se renuevan las mañanas. Carlos Alsina, al que Luis del Olmo denominó a finales de los noventa como “la esperanza blanca de la radio española”, y Juan Ramón Lucas estrenan Más de uno. También se produce otro cambio importante: Javier González Ferrari abandona la presidencia de la cadena y Ramón Osorio pasa a ser primer ejecutivo de la compañía.