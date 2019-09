'La Voz Kids' en Holanda

Holanda fue el primer país en adaptar el formato clásico de 'La Voz' a 'La Voz Kids', donde jóvenes talentos, apadrinados por sus coachs, compiten por hacerse con el título.

Silver, el ganador de 'The Voice Kids' en Holanda con 10 años, cantó junto a su coach Ali B este tema en neerlandés que es uno de los que más visualizaciones acumula en el canal oficial del programa.

'La Voz Kids' en Alemania

Con esta versión de 'Happy' de Pharrel Williams consiguió Anisa ganar la edición 2018 de 'La Voz Kids'. Sorprende su tono de voz y su actitud en el escenario con sólo 10 años. Ahora acaba de empezar en Alemania la edición de 2019, ¿quién será el próximo ganador?

'La Voz Kids' en Reino Unido

Armados con sendas guitarras Danny Jones y Sam interpretaron 'Hey Jude', el clásico de los Beatles, terminando con un final apoteósico.

Jessie J. y la pequeña Keira emocionaron a todos con esta versión de 'When you believe' en la final de The Voice Kids UK 2019.

'La Voz Kids' en Filipinas

El joven filipino Daniel Alcala sorprendió con su gran voz cantando 'Habang May Buhay' en su idioma natal.