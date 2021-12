Henry Cavill presenta la temporada 2 de 'The Witcher' en Madrid: "Leo todo lo que escriben los fans"

Henry Cavill está de visita en nuestro país. El actor británico ha pasado estos dos últimos días en Madrid presentando la temporada 2 de 'The Witcher', que llegará a Netflix el 17 de diciembre.

Tras la multitudinaria premiere de este jueves, donde se proyectó el primer capítulo de la nueva entrega, este viernes Cavill ha ofrecido una rueda de prensa, a la que hemos asistido, en la que ha hablado más profundamente sobre la temporada 2 de la serie. Puedes ver algunos de los momentos del encuentro en el vídeo de arriba.

Como productor de la serie, además de protagonista, la voz del ha sido muy tenida en cuenta en la adaptación de las aventuras de Geralt de Rivia a la gran pantalla. Para él es muy importante "representar de forma fiel el material original de 'The Witcher', refiriéndose a las novelas de Andrzej Sapkowski.

Pero como seguro sabrás, 'The Witcher' es además una reconocida saga de videojuegos. Como buen gamer que también es Cavill, ha querido que la serie beba a su vez de los juegos, como ha explicado este viernes.

Rueda de prensa de Henry Cavill en Madrid | Jessica Cánovas

También hay licencias creativas en la temporada 2 de 'The Witcher', sobre todo en lo relativo al personaje de Yennefer (Anya Chalotra), y sobre ello ha hablado, aunque con mucho cuidado de no hacer spoilers: "No quiero contar nada concreto de Yennefer porque su historia dentro de la serie es distinta al libro. Es una historia original. Solo puedo decir que Anya ha hecho un increíble trabajo en la interpretación".

En esta temporada 2, de la que ya hemos podido ver algunos capítulos (pero no haremos spoilers), la relación entre Geralt y Ciri (Freya Allan) evoluciona.

"En lo que respecta a Cirilla, tiene que aceptar este poder que acaba de descubrir que tiene y también tiene que aceptar que un extraño, alguien a quien no ha visto nunca, cuide de ella, y confiar en él basándose en lo que ha dicho su abuela", ha explicado Henry Cavill.

En su encuentro con la prensa, el intérprete ha tenido tiempo también para hablar sobre los haters y las críticas: "Leo lo que escriben los fans, creo que es muy importante hacerlo. Yo tomo nota de sus palabras porque hay mucha gente que realmente conoce al personaje y siempre encuentro buenos puntos de vista o cosas que podría hacer".

