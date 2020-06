'El Internado' se emitió en Antena 3 desde el 2007 hasta el 2010 y contó con 7 temporadas donde los fans disfrutaron de todas las aventuras, secretos y misterios de La Laguna Negra. A lo largo de todos estos años la ficción sigue siendo muy recordada por todos los fans de entonces y muchos son los nuevos seguidores que siguen descubriéndola.

Ahora, dos de sus actores se han reencontrado a través de un directo en Instagram donde han recordado la época de la serie. Se trata de Daniel Returta y Fernando Tielve quienes interpretaron a Roque y Cayetano.

"¿Cuánto tiempo llevamos sin vernos en persona?", empieza preguntando Fernando a Dani quien le responde: "Nos hemos visto hace 3 años en el reencuentro pero creo que también en el teatro". "Está guay estos reencuentros no solo por nosotros sino por toda la gente que se está sumando", apuntaba Tielve.

"No te sorprende la cantidad de gente joven que en la época en que se estrenó y emitió 'El Internado' no había ni nacido o era muy pequeña y siguen sumándose a seguir viéndola. A mí me llama mucho la atención", explica sorprendido Fernando.

De muchas de las curiosidades que han compartido han desvelado quiénes compartían entonces camerino: "Durante las grabaciones de 'El Internado Dani y yo compartíamos camerino y era mi compañero de internado", dice Fernando. "Los roces de convivencia era más fácil tenerlos contigo, aunque luego nos perdonábamos rápido" y termina riéndose al decir que "ahora podríamos ser profesores".

"Yon y Martiño compartían camerino. Ana y Elena compartían camerino y luego cuando entró Blanca con ellas dos. Los adultos tenían camerino solos. Los niños todos juntos".

Otro de los temas que han hablado era sobre el momento de emisión de la serie muchos eran los fans que les preguntaban qué iba a pasar: "Cuando estábamos grabando muchas veces no sabíamos qué iba a pasar. Como era una serie de misterio la gente nos preguntaba qué iba a pasar"

"Me acuerdo en la primera temporada cuando no se sabía qué alumno iba a morir, ahí sí lo sabíamos, pero es que muchas veces nosotros tampoco lo sabíamos", puntualiza Fer.

"Me hace mucha ilusión que la serie siga tan viva", dice con ilusión para después desvelar ambos algunos de los recuerdos que tienen de sus personajes.

"Tengo la camiseta de Cayetano de deporte", dice Tielve. Pero es Daniel quien asegura tener "el premio gordo" y enseña que tiene el jersey de su personaje, Roque, y un trozo de una soga.

"¿Te lo has puesto alguna vez para salir a la calle?" le pregunta Fernando y Retuerta confiesa: "Una vez, pasó lo siguiente. Fui a una expo manga y a veces entras gratis si vas disfrazado y me metí el jersey en la mochila. Así que cuando llegue a la puerta me lo puse y dije "vengo disfrazdo. El señor me comentó que no era un disfraz y le dije llama a alguien de la organización y cuando llegó dijo 'Sí por dios que pase'"

"Soy un tacaño muy grande. Así que por ahorrarme 6 euros me iría vestido de 'El Internado a una expo", puntualiza.

Otra de las preguntas más esperadas ha sido descubrir si estaban contentos con los finales de sus personajes. Declaraciones que puedes ver en el vídeo.

"Cayetano tuvo como dos finales. El final cuando murió y ahí terminó su vida. Y cuando aparece como fatasma que tuvo otro final cuando le desvela a Julia el secreto"

Todos recordamos lo que pasó con Roque y Cayetano pero lo que no esperaba Tielve es que volvería a la serie tras su muerte: "A mí cuando me ofrecieron el personaje jamás pensé que iba a volver de fatasma. Al final fue la trama más potente de mi personaje y de la que más disfruté".

"Nos lo pasábamos muy bien. Construí el personaje para jugar a que podía estar vivo, Julia no lo sabía, y al final podía ser un personaje un poco raro vivo. Le dí un poco de oscuridad con la mirada. Otra de las partes era que no tenía que estudiar a penas diálogos. Era muy guay con Blanca y lo pasábamos muy bien".

Con el paso del tiempo se han dado cuenta que aunque en su momento hubo algo que hubieran cambiado ahora tenía sentido: "Con el tiempo, quizás capítulos que no te hacía gracia grabar o que la trama fuera por otro lado luego cuando pasa el tiempo le coges un cariño... ahora creo que todo estaba bien".

"¿Habéis visto 'El internado'?" Esta ha sido otra de las preguntas que le han hecho los fans a lo que Fernando ha dicho: "Habré visto algún vídeo en YouTube y cosa que publica la gente pero no un capítulo entero". Mientras que Dani afirma: "He tenido que poner algún capítulo a mi prima pequeña".

Por último Tielve ha recordado el momento en el que conoció a las primeras actrices de la serie: "Los primeros que conocí porque vinieron a recogerme a casa para la primera lectura de guion fue Elena Furiase y Marta Torné... Elena había coincidido con Ana, con Yon, con Martiño y nos iban contando en el coche como eran. Nos iba descubriendo a los otros actores... Elena estaba superemocionada, fue muy guay".

