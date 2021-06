Paco Tous ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una fotografía de su más 'tierna' infancia. Y lo escribimos con comillas porque, si ya era un tipo de armas tomar con Moscú o Paco Miranda, se ve que no necesitaba ser policía nacional, ni mucho menos un ladrón de bancos para ser un tío duro. "Aquí Paco y Moscú de pequeño. ¿Apuntaba maneras?", escribe junto a la imagen de su infancia que puedes ver abajo.

Últimamente, acostumbrados a verle en un papel más serio con su actuación en 'La Casa de Papel', serie original de Atresmedia, en el que Paco no dejó indiferente a nadie, mostrando el lado más cariñoso de un padre que busca que su hijo no cometa los mismos errores que él y pueda vivir una vida tranquila y en familia, algo muy importante para Moscú.

Y, aunque su aparición 'La Casa de Papel' fue un éxito rotundo y cautivó a los fans, él mismo no se olvida de 'Los Hombres de Paco', y menos ahora que ha vuelto la serie, que podéis seguir disfrutando en ATRESPlayer. Paco, un personaje con tonos más humorísticos que Moscú, no se aleja de ese padre cariñoso, buen policía, con sentido de la justicia que nos cautivó hace más de diez años. Y, aunque a veces no le salgan bien las cosas, el esfuerzo y la capacidad de levantarse es algo que no le pueden quitar a Paco Miranda.

Pero no hay que olvidar que Paco Tous ha dado vida a personajes más cómicos. No solo de drama vive Paco, y es que en el camping 'Los Ángeles' ya le conocen muy bien. Si no os suena el nombre de Tino, tal vez su apodo os resulte más familiar: 'El churrero'. Y es que en la serie 'Con el culo al aire' ya interpretaba a un personaje más desvergonzado, buscando la forma de sobrevivir a una vida que le ha obligado a irse a un camping con su familia.

Su regreso a 'Los hombres de Paco'

Con la vuelta de 'Los hombres de Paco', el actor que da vida a Paco Miranda, contó en Onda Cero lo que supone la vuelta de la serie. Afirma que el regreso de 'Los Hombres de Paco' era algo que le pedían los fans: "la gente siempre nos pedía que volviéramos o incluso nos pedían que hiciéramos una película", cuenta en Onda Cero.

Aún así, no todo es de color de rosa, y es que Paco Tous no tiene muy claro que hubiera pasado si la propuesta de volver a ser el jefe de policía hubiera llegado unos años atrás: "Si esto me lo hubiesen ofertado hace 6 años hubiese dicho que no".

Por suerte la propuesta ha llegado en el momento justo, y los fans pueden disfrutar de la segunda juventud de Paco Miranda, esta vez en ATRESplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia.

