Emotivo discurso de Javier Calvo y Javier Ambrossi al recoger el premio a la serie revelación para 'Paquita Salas'

Los creadores de la serie de Flooxer 'Paquita Salas', Javier Calvo y Javier Ambrossi, vivieron ayer una noche mágica en los Premios Cosmopolitan. Los directores subieron emocionados para recibir el Premio Cosmo Love a la mejor serie revelación que les entregaron sus actrices "fetiche" que además aparecen en 'Paquita Salas': Macarena García, Ana Castillo, Claudia Traisac y Lidia San José. Fue un momento de máxima alegría, besos y abrazos.

"Los Javis" agradecieron el premio contando anécdotas divertidas, como que la forma en la que Paquita Salas se entera de que ya no representa a Macarena García (en el capítulo 1) está inspirada en el propio director Javier Ambrossi. "A mi primera representante la dejé por mail. ¡Lo siento!" Dijo entre risas, tras dedicarle el premio.

También agradecieron a Flooxer, la plataforma que acogió entre sus nuevos contenidos de #SeriesFlooxer a 'Paquita Salas': "Hicimos una serie de repente, sin nada. Gracias a Flooxer que apostaron por nosotros. Gracias a Cosmo por el premio y a todos con los que me voy cruzando, que no me da tiempo de daros las gracias, porque es gracias a vosotros por lo que 'La llamada' y 'Paquita Salas' se han convertido en lo que son".

Su compañero y también director de 'Paquita Salas' Javier Calvo dio las gracias "a todos esos actores maravillosos que forman parte de este proyecto y especialmente a Brays Efe que se entregó en cuerpo y alma... y a Belén Cuesta". Entusiasmado, además dio las gracias a "todas las señoras de este país". Mujeres libres e independientes que no están representadas en el mundo televisivo actual, según los creadores.

El emocionante capítulo final de la primera temporada de 'Paquita Salas' podrá verse el próximo martes 25 de octubre en Flooxer.