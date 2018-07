El Gordo de Navidad cambió la vida del actor Nacho Guerreros

Nacho Guerreros es uno de los actores más queridos del panorama actual y fue con la serie 'Aquí no hay quien viva' donde consiguió darse a conocer por su papel de José María. Pero lo que no muchos saben es que el intérprete pudo alcanzar su sueño de ser actor gracias al Gordo de la Navidad, tal y como cuenta El País.

Fue el 22 de diciembre de 2002 cuando la vida de Nacho y la de su familia cambiarían por completo. Guerreros natural de Calahorra, La Rioja, trabaja en aquel entonces de camarero en Madrid cuando ese día escuchó en su buzón de voz un mensaje de su prima diciéndole que el Gordo de la Lotería de Navidad había caído en su pueblo.

Ese año fue, curiosamente, la primera vez que se entregaba el premio en euros y tras escuchar el mensaje de su prima Nacho intentó ponerse en contacto con sus padres toda la mañana sin fortuna pues, por aquel entonces, no tenían móvil.

Finalmente el actor se pudo reunir con su familia y celebrar que le había tocado a sus padres El Gordo, al igual que a muchos de sus otros vecinos. Un premio con el que el actor pudo cambiar su futuro. Gracias a un préstamo que le dieron sus padres Nacho abrió una tienda de decoración y diseño en Madrid que mantuvo durante cinco años. Pero además, pudo adquirir los derechos de reproducción de 'Bent', una obra de Martin Sherman, con la que logró empezar su carrera artística.

"Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función. Para mí fue fundamental esa lotería", confiesa el intérprete al medio anteriormente citado. Tras este gran paso pudo hacerse con su primer papel importante en televisión en la serie de Antena 3, Aquí no hay quien viva.