Chiquito de la Calzada, hospitalizado tras ser rescatado de su casa por los bomberos

Gregorio Sánchez, conocido como Chiquito de la Calzada, ha sufrido el pasado 14 de octubre un accidente doméstico por el que ha tenido que ser trasladado al Hospital Carlos Haya de Málaga.

Tal y como apuntan 'Diario Sur' y 'La Opinión de Málaga' fueron los familiares del cómico los que avisaron a los bomberos para que comprobarán el estado de Chiquito debido a que no tenían noticias suyas.

Las llaves de la vivienda estaban echadas por dentro por lo que los bomberos tuvieron que acceder a la casa con un vehículo autoescala. Según fuentes sanitarias, el humorista estaba consciente en todo momento pero debido a un percance doméstico terminó en el suelo y no pudo levantarse debido a que las piernas no le respondían. Por el momento se desconoce el parte de lesiones, aunque parece ser que su estado no reviste gravedad.