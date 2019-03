'Buscando el Norte' llegará muy pronto a Antena 3

La serie tiene como protagonistas a dos hermanos, Álex (Antonio Velázquez) y Carol (Belén Cuesta), que van a seguir el camino que sus compatriotas emprendieron hace cincuenta años. Hartos de ser los últimos de la fila en una cola de más de cinco millones de parados, Álex y Carol deciden emigrar a Alemania y escapar de una España que se derrumba, antes de que los escombros les caigan encima.

Además de Antonio Velázquez, Belén Cuesta y Silvia Alonso, también viajarán a Berlín Bárbara Santa Cruz, Elisa Mouliaá, Terele Pávez, Fele Martínez, Goizalde Nuñez, Manuel Burque, Jorge Bosch, Kimberly Tell, Guilian Apter, Luis Zahera, Jesús Carroza, Oscar Ladoire, Ana Goya y Ferrán Rañé.

Estos dos hermanos, tras años de formarse, de esforzarse para conseguir un buen trabajo y de creerse eso de que “como en España no se vive en ningún sitio”, se han topado de bruces con la cruda realidad. Alex se las prometía muy felices. Tras estudiar enfermería, había encontrado un buen trabajo y había decidido comprarse un piso con su novia, Manuela (Elisa Mouliaá). Pero el mismo día que les entregaban las llaves, Alex se entera de que el hospital en el que trabajaba era privatizado y que se iría a la calle. Si iniciar un proyecto vital con dos sueldos mileuristas era complicado, hacerlo con tan sólo uno, se planteaba casi imposible.

Carol, por su parte, pensaba que el tiempo y el dinero que sus padres habían invertido en su formación para ser una flamante diseñadora gráfica, tarde o temprano serviría de algo. Por eso no dudó ni un momento cuando decidió acompañar a su hermano Alex en su aventura alemana. Era una cuestión estadística y muy mal se les tenía que dar para que alguno de los dos no acabara triunfando y llevando la “Marca España” fuera de nuestras fronteras. Pero la realidad que se encuentran es muy distinta a la que habían visto en los programas de televisión, y aunque tengan idiomas, carreras universitarias y vengan del primer mundo, en Alemania no dejan de ser emigrantes.