Alarma en Mediaset: Cuatro a la deriva

Hace nueve meses que Telecinco y Cuatro se fusionaron. Desde entonces, Cuatro está a la deriva. Sus estrenos no cuajan entre los espectadores, se habla de una "telecinqueación" de la cadena con programas como '¡Mójate!' y sus caras identificativas se marchan a otras cadenas. Los directivos de Mediaset España no encuentran el camino adecuado para Cuatro.



Según informa hoy 'El Confidencial Digital', "la situación actual de Cuatro preocupa en los despachos de la zona noble de Mediaset". En el artículo se habla de los encargos que los responsables del grupo han hecho para remontar las tardes de Cuatro: reconocen tener un "agujero" en Cuatro. Concretamente, en la franja que abarca desde las 15 horas hasta las 22:30 horas de la noche.



Los programas de la tarde no funcionan ('No le digas a Mamá que trabajo en la tele' no alcanza el 3% de media) y su audiencia ronda el 3-4%, lo que supone un lastre significativo para la cuota media del día, que habitualmente se encuentra por detrás de la obtenida por La Sexta. Por ejemplo, ayer la cadena de Mediapro (10,1%) duplicó en cuota a Cuatro (5,1%).



Para solucionar esta situación, la dirección de Mediaset prepara una batería de estrenos para la franja vespertina que se irán presentando en las próximas semanas, según infroma 'El Confidencial Digital'. El primer proyecto se ha encargado a Flipy y está "destinado a competir con 'El Hormiguero 3.0' de Pablo Motos en el 'access prime time'."



Pero no será el único. El artículo continúa: "Mediaset también tiene avanzado un programa de tarde con Ruth Jiménez. Se trata de un 'talk show' que, en principio, está llamado a dar el relevo a la serie 'NCIS', de la que se emiten dos entregas cada día".



Si salen adelante estos proyectos, solo quedarían en la parrilla de Cuatro dos programas originales de la cadena: 'Cuarto Milenio' y 'Callejeros'.