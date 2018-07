Las telenovelas de Nova seducen cada día a un mayor número de espectadores

Los espectadores de Nova tienen ocasión de disfrutar de las mejores telenovelas latinoamericanas a partir de las 16:00 horas. 'Cuando me enamoro', 'Pasión de Gavilanes', 'Te voy a enseñar a querer', 'Se solicita príncipe azul', 'El juramento' y 'Amarte así, Frijolito' son los títulos que actualmente ofrece la cadena hasta las 22:00 horas. Nova, el canal del Grupo Antena 3 dirigido especialmente al público femenino, registra en la franja de tarde su mayor cuota de pantalla.



Todas y cada una de las distintas producciones ha experimentado una subida de audiencia apreciable a lo largo del último mes y medio. 'Cuando me enamoro' y 'Pasión de Gavilanes' son las telenovelas que más crecen con 8 nuevas décimas, seguidas por 'Te voy a enseñar a querer' que suma 7 décimas desde principio de año. No hay una sola producción que vea cortada su curva ascendente si tomamos como referencia la primera semana de enero y la primera de febrero.



En cuanto a número de espectadores, la telenovela más destacable es 'Cuando me enamoro' con una subida de 76.000 espectadores en plena franja de sobremesa, a pesar de los excepcionales registros que a esa hora registran ofertas como 'Amar en tiempos revueltos' (La 1) o 'Sálvame diario' (Telecinco).



Sin embargo, según esta tabla, 'La dama de Troya' logra incluso un resultado más positivo (91.000) con una leve subida de 2 décimas. Producida por Fox Telecolombia para RCN Televisión, la historia protagonizada por Cristina Umaña y Andrés Juan se despidió de los espectadores de Nova a finales de enero, por lo que el interés por conocer su desenlace aumentó a medida que llegaba su final.



GRAN ESTRENO DE 'AMARTE ASÍ, FIJOLITO'

Como ya publicamos en ObjetivoTV.com, su sustituta, 'Amarte así, Frijolito' ha entrado con gran fuerza en la parrilla de Nova. En estas dos primeras semanas de emisión ha logrado aumentar su número de seguidores, acercándose ya al medio millón de personas a partir de las 20:30 horas. La nueva apuesta de la cadena no solo mantiene la audiencia de su predecesora, sino que por su horario es además la telenovela con mayor seguimiento entre las 4 y las 10 de la noche.



Si tenemos en cuenta estas primeras seis semanas del año, cinco de las siete producciones mencionadas mantienen en la actualidad una media superior al 2%. Tan solo 'Te voy a enseñar a querer' (1,8%) y 'Se solicita príncipe azul' (1,9%) están colocadas por debajo de esta barrera, de hecho, son las únicas telenovelas que tampoco alcanzar la media de 200 mil espectadores.



AUDIENCIAS ANUALES:

.- 'Cuando me enamoro': 289.000 espectadores (2,2%) / TC: 2,8%

.- 'Pasión de Gavilanes': 318.000 espectadores (2,8%) / TC: 3,6%

.- 'Te voy a enseñar a querer': 190.000 espectadores (1,8%) / TC: 2,2%

.- 'Se solicita príncipe azul': 183.000 espectadores (1,7%) / TC: 2,0%

.- 'El juramento': 307.000 espectadores (2,4%) / TC: 2,7%

.- 'La dama de Troya': 384.000 espectadores (2,2%) / TC: 2,4%

.- 'Amarte así, Frijolito': 434.000 espectadores (2,5%) /TC: 2,7%



TARGET COMERCIAL MUY POSITIVO

Todos estos resultados, recogidos hasta el pasado 10 de febrero, reflejan el gran seguimiento que las telenovelas tienen en Nova. Más positivo son todavía los datos referidos al target comercial, el segmento de audiencia de mayor interés para la inversión publicitaria. Tal y como puede apreciarse en la lista de producciones todas las telenovelas cuentan con un target comercial (TC) superior a la propia media de la serie.



Hasta el pasado jueves, Nova promediaba un 1,7% (4 décimas por encima de La Siete), de modo que el interés comercial es hasta casi 2 puntos superior en alguno de los casos. Esta última semana 'Pasión de Gavilanes', por ejemplo, obtuvo una audiencia media de 339.000 espectadores con un share del 3,2%. Su target comercial, no obstante, llegó a alcanzar el 3,9%. Cabe recordar que desde su estreno en Nova, en abril de 2010, la exitosa producción protagonizada por Mario Cimarro y Danna García, entre otros, ha contado diariamente con el apoyo incondicional de los telespectadores, llegando en muchas ocasiones a superar a las ofertas de las cadenas tradicionales en alguno de sus targets por edades.



LAS NOVELAS, PUNTO FUERTE DE NOVA

Los seriales de Nova se han convertido en uno de los pilares del canal del Grupo Antena 3. De hecho, tal y como puede apreciarse en la tabla, la cadena cosecha sus mejores resultados en las franjas en las que se emiten. La tarde (17:00-20:30) y prime time (20:30-00:00) son principalmente las franjas más potentes de la cadena y gran parte de ellas están ocupadas por este tipo de producciones.



Hasta el pasado 10 de febrero, la cadena promedia un 1,9% en la tarde y un 1,6% en prime time. Como ya hemos señalado anteriormente, la curva de todas las telenovelas es ascendente desde principio de año y esa tendencia se ve claramente reflejada en la tabla superior (color verde). La primera semana de enero la tarde marcaba un 1,7% de media, mientras que la primera semana de febrero anota un 2,6%. La media de prime time no es tan positiva pero recoge también una subida de 3 décimas.



Consciente del tirón que este género tiene entre la audiencia, la cadena de Planeta firmó el pasado mes de octubre un nuevo acuerdo con la colombiana RCN, la mexicana Televisa y la estadounidense Telemundo, las tres mayores productoras de telenovelas de Latinoamérica.



El acuerdo del que se beneficiará, sobre todo, Nova, tiene una duración de dos años y permitirá a la cadena elegir entre un gran abanico de títulos. Este acuerdo permitirá al Grupo Antena 3 acceder al catálogo de títulos de las tres productoras, que guardan en sus archivos numerosas series y telenovelas de éxito.