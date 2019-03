'Scrubs', uno de los últimos éxitos entre los jóvenes de Neox

El pasado 27 de septiembre, el canal Neox lanzó la 7ª temporada de 'Scrubs', una inteligente y divertida sitcom de médicos, en la que el humor y la tragedia se entrecruzan en cualquier momento. Desde su estreno, la serie se ha convertido en todo un éxito de audiencia entre los jóvenes, sobre todo, entre espectadores de 13 a 34 años.



La serie protagonizada por el actor Zach Braff, tres veces nominado a los Globos de Oro como Mejor Actor, acumula hasta el pasado 16 de noviembre una audiencia media del 7% entre jóvenes de 13 a 24 años y del 6% entre jóvenes de 25 a 34 años. No obstante, el interés por la serie se extiende también al resto de grupos de edades, siempre menores de 45 años.



Los recuadros coloreados significan que el share de la serie en ese grupo de edad es superior a la media de la propia serie. Como puede apreciarse la ficción cuenta con una importante cuota de pantalla en los targets más afines del canal. La serie destaca especialmente entre el público masculino, de hecho, se sitúa un punto por encima del público femenino. Si observamos la tabla, veremos como la media masculina es siempre superior al share total de la serie, mientras que en el target femenino se da la situación inversa.



Con una media de tres episodios diarios 'Scrubs', del creador Bill Lawrence, se ha ganado su hueco en la parrilla de Neox. La cadena no impone su liderazgo en la franja de tarde (17:00-20:30), pero mantiene una más que digna tercera posición, solo por detrás de las series animadas de Clan TV y las telenovelas de Nova.



'SCRUBS', ASÍ ES LA SERIE



'Scrubs' narra la frenética rutina de los médicos novatos en un hospital. La trama se presenta desde el punto de vista de un médico en prácticas, John "JD" Dorian, que emprende su carrera profesional en Sacred Herat, un surrealista hospital, con su mejor amigo, Chris Turk (Donald Faison, Titanes. Hicieron historia). Ambos en prácticas, pero pertenecientes a la minoría selecta del equipo quirúrgico, que utiliza la arrogancia para ocultar su pánico ante lo desconocido.



Junto a ellos, la impulsiva y muy atractiva Elliott Reid (Sarah Chalke, Roseanne), también realizando sus primeros pinitos en el campo de la medicina. Siempre alerta frente al equipo de novatos están el paternal jefe de medicina, el Dr. Bob Kelso (Ken Jenkins, Air America, El último hombre); el mordaz y mundano Dr. Phil Cox (John C. Mcginley, Wall Street, Platoon) y la comprensiva, enfermera Carla Espinosa (Judy Reyes).