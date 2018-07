La parrilla "flexible" de La Siete fracasa de manera significativa

La flexibilidad es una cualidad habitualmente positiva, sin embargo, hablar de parrilla "flexible" en el caso de La Siete es sinónimo de fracaso. El hecho de ser susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades de programación ha dado lugar a una cadena sin rumbo, sin audiencia y lo más preocupante... sin identidad. ¿Acaso podría alguien explicar el tipo de cadena que es La Siete?



En el siguiente artículo realizaremos un breve recorrido por lo que ha sido la parrilla de La Siete durante los primeros dos meses del año. Conviene aclarar que las medias coloreadas en rojo significan que los programas no han alcanzado la media de su franja de emisión, mientras que los huecos en blanco relejan un cambio de programa debido al fracaso del anterior. Una simple mirada a las tablas es suficiente para darnos cuenta que los programadores de La Siete han estado muy atareados tanto durante los meses de enero y febrero. Cuando algo así sucede normalmente las audiencias no suelen ser buenas y en este caso se confirma la regla.



LOS REALITIES PINCHAN EN LA MAÑANA

En este periodo de dos meses, prácticamente dos únicos formatos han permanecido inamovibles de la franja matinal de La Siete, hablamos de los espacios de humor 'Vaya semanita' y 'Agitación + IVA'. A pesar de algún que otro traspiés son de los pocos programas que cuentan con una audiencia fiel y, por tanto, se mantienen en sintonía con la franja en la que se emiten. No han tenido tanta suerte los talent shows como 'Fama, ¡a bailar!' u 'Operación Triunfo'. Como ya avanzó ObjetivoTV, los pésimos resultados de audiencia registrados en sus primeras semanas obligaron a La Siete a cancelar las reemisiones de 'Fama 5' desde el pasado 28 de enero. El programa tampoco logró captar el interés de los espectadores cuando a principio de año se programó en la franja de tarde.



Seguir a la última generación de triunfitos en 'OT' tampoco ha sido tarea sencilla para la audiencia de La Siete. El programa, dividido en 'La academia', 'El casting' y 'El resumen', se ha emitido en tres franjas diferentes. En su última semana, el programa cerró con un 0,9%, es decir, 2 décimas por debajo de la media de sobremesa.





LOS ESPECTADORES SE ATRAGANTAN CON 'SÁLVAME DIARIO'

Otro de los formatos que tampoco termina de encajar en La Siete es 'Sálvame Diario'. El polémico programa de Jorge Javier Vázquez se emite desde primeros de febrero a la hora la comida, a partir de las 13:15 horas. En sus primeras 5 semanas de emisión, tal y como puede apreciarse, se ha mantenido muy por debajo de la media de su franja (1,2%). En marzo, nuevamente, los programadores se han visto obligados a retrasar algo más su hora de inicio, a fin de sumar algunos seguidores más.



'VUÉLVEME LOCA, POR FAVOR', DE LOS POCOS ACIERTOS

El magazine diario 'Vuélveme loca, por favor' es uno de los pocos espacios que logra una audiencia aceptable en la tarde de la cadena. El programa de Mandarina ha logrado hacerse un hueco a partir de las 15:00 horas, aprovechando que el resto de cadenas ofrecen en ese momento una oferta totalmente informativa. Eso sí, el programa finaliza a las 16:00 horas para evitar restar audiencia a 'Sálvame diario'. Celia Montalbán y Patricia Pérez han promediado en estos dos meses un buen 1,5%, situándose 4 décimas por encima de la media de sobremesa.



El dating show 'Mujeres y hombres y viceversa' es otro de los formatos que se mantienen en emisión con una buena audiencia. El programa de Emma García ha logrado cada semana un resultado positivo, por lo que hoy día es de los pocos espacios que la cadena tiene protegidos.





LA TARDE, LA FRANJA MALDITA

La franja de tarde La Siete es una caja de sorpresas. Tal y como refleja la tabla, la cadena no deja de probar espacios o formatos sin éxito, por lo que prácticamente cada semana la cadena propone a la audiencia algo totalmente diferente a la oferta anterior. Ni siquiera formatos de gran tirón como 'El hormiguero' han encontrado su hueco en esta "flexible" parrilla de La Siete. El formato de 7 y Acción permaneció tan solo 2 semanas en emisión, registrando cuotas de tan solo el 0,7% y el 0,6%. Finalmente Telecinco tomó la decisión de cancelarlo y optar por otras ofertas.



'Todos contra el chef', formato originalmente de Cuatro, ha sido otro de los intentos fallidos de La Siete. Dos semanas también ha sido el plazo que el programa tuvo para intentar conectar con los telespectadores. El concurso gastronómico empeoró incluso los datos de Pablo Motos, por lo que a la cadena no le tembló el pulso a la hora de retirarlo.



Actualmente la cadena emite 'Reforma sorpresa'. El makeover de Nuria Roca parece haber encontrado una audiencia fiel a partir de las 18:30 horas, sin embargo, por ahora no termina de superar la media de la franja. El espacio diario, que sigue la línea de 'Esta casa era una ruina' (Antena 3), se mueve en torno al 1% de media.



Tan solo el resumen de 'Gran Hermano' se mantiene inalterable dentro de esta franja, sin embargo, claramente se ve (en color rojo) que el espacio de Zeppelin TV tampoco funciona en LaSiete. Desde la primera semana de enero hasta la última de febrero, el resumen del famoso reality show no ha logrado alcanzar el 1% ni siquiera una sola vez.