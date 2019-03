'Mujeres Ricas' se desinfla en su segunda temporada

'Mujeres Ricas' es, desde el pasado 13 de mayo, el espacio no deportivo que mejor cuota de pantalla ha cosechado en La Sexta. El formato, producido por Eyeworks Cuatro Cabezas, registró en su estreno un excepcional 13,9% tras seducir a 2.113.000 espectadores. El docu-show arrasó en audiencia y también en target comercial (TC) tras alcanzar un impresionante 17,3%.



El programa cerró su primera etapa con una media del 9,3% (1.402.000) y un target comercial del 12,1%, lo que refleja el gran interés que el formato despertó no solo entre los espectadores, sino también entre los anunciantes.



Tras este éxito la cadena encargó una segunda temporada que los espectadores han tenido ocasión de ver hasta el pasado 5 de diciembre. En 10 emisiones el programa ha acumulado un flojo 5%, quedándose incluso por debajo del millón de personas (910.000). El formato cede 4,3 puntos y medio millón de espectadores. Aunque, sin duda, más preocupante es la pérdida de eficacia que el espacio ha tenido en target comercial; 'Mujeres Ricas' ha cerrado su segunda etapa con un 6,6%, lo que supone una caída en picado de 5,5 puntos.



El corto espacio de tiempo entre una y otra temporada, los cambios de día y hora de emisión y, por supuesto, las ofertas de la competencia son algunas de las razones que podrían explicar el fulminante desgaste que 'Mujeres Ricas' ha sufrido en tan solo siete meses.



EL FORMATO CAE MÁS DE 13 PUNTOS EN TARGET COMERCIAL



El target comercial es uno de los índices más valorados hoy día por los anunciantes y las propias cadenas de televisión. Engloba a los individuos de 16 a 54 años, de todas las clases sociales excepto la baja, de localidades con una población superior a los 10.000 habitantes.



Si tenemos en cuenta los registros de las dos temporadas, 'Mujeres Ricas' arranca su andadura con unos espectaculares resultados, pero finaliza diciembre como una de las grandes decepciones de la actual temporada. Del 13,9% al 3% de su última entrega, el programa pierde ni más ni menos que un total de 10,9 puntos, lo que supone una bajada de 1.570.000 telespectadores. Ningún otro formato ha experimentado unas cifras tan dispares en los últimos años, entre dos de sus temporadas.



Esta bajada de audiencia ha tenido evidentemente su reflejo negativo en el target comercial. En mayo, el espacio sumó un magnífico 17,3%, mientras que en su última entrega de diciembre no ha sido capaz de alcanzar el 4%. 'Mujeres Ricas' ha perdido 13,4 puntos en apenas 20 entregas. Tal y como puede apreciarse en el gráfico la curva, tanto de audiencia como de TC, es totalmente negativa.



FORMATO REVELACIÓN, LA PASADA TEMPORADA



'Mujeres Ricas' se convirtió la pasada temporada en el estreno más visto de la historia de la cadena. Gracias a este programa, la audiencia se ha sumergido cada semana en el mundo del lujo a través de la vida diaria de cuatro mujeres afortunadas. Los espectadores han podido asistir a fiestas únicas, viajes de placer a glamourosas ciudades europeas, tratamientos en clínicas de belleza sólo para privilegiados, eventos de acceso restringido… Una larga lista de rutinas cuyas entrañas muy pocos conocen de cerca.



La cadena ofreció, entre mayo y julio, un total de 10 entregas, y aunque los resultados de sus primeras 8 entregas fueron totalmente positivas el programa se despidió a mediados de julio con la mitad de la audiencia con la que arrancó (5,9%).



Finalizada la temporada, la valoración fue positiva. 'Mujeres Ricas' superó en sus tres meses de emisión los 1,4 millones de espectadores con un gran 9,3% de media. Su target comercial se mantuvo en un 12,1%, es decir, muy por encima de la media del propio formato. Fueron precisamente estos resultados los que animaron a la cadena a renovarlo por una segunda etapa.