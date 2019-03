Jorge Fernández seguirá dos años más ligado a Antena 3

La gran labor Jorge Fernández al frente de La Ruleta de la Suerte vuelve a tener su recompensa. Antena 3 acaba de renovarle el contrato durante los próximos dos años, según ha conocido ObjetivoTV.com. Fernández seguirá al frente del concurso diario más exitoso de la televisión española y además tomará las riendas de los espacios que en este periodo le encargue la cadena.



Desde el 18 de abril de 2006, Jorge Fernández no ha faltado a su cita diaria con los espectadores de La Ruleta de la Suerte. La renovada adaptación del formato "The wheel of fortune" irrumpió con fuerza en la franja matinal, lo que provocó una bajada de audiencia significativa de los espacios más consolidados de la competencia, como 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) o 'Por la mañana' de Inés Ballester (La 1).



Prácticamente desde el estreno del concurso, los espectadores han coronado a Jorge Fernández como el verdadero "Rey de las mañanas". La Ruleta de la Suerte promedió un 17,6% (990.000) en abril de 2006, sin embargo, el espacio de Martingala no tardó mucho en despuntar y liderar con rotundidad su franja de emisión. Tan solo un mes después, el share del programa se había ya incrementado en 5 puntos (22,6%). Tras casi 1.200 emisiones, La Ruleta de la Suerte se muestra totalmente imbatible en su franja. A pesar de la fragmentación de audiencias, el concurso continúa seduciendo diariamente a más de un millón de personas. En esta temporada (01/09 al 15/11) 'La ruleta de la suerte' registra una audiencia media de 1.052.000 telespectadores con una cuota de pantalla del 18,9%. Con respecto a la media de Antena 3, el espacio de entretenimiento se mantiene 7,7 puntos por encima.



El concurso de Jorge Fernández promedió un 17% en su primera semana de la temporada (961.000). La semana pasada, en cambio, la audiencia de 'La Ruleta' fue del 19,52% con 1.085.000 telespectadores, lo que refleja una importante subida de más de 2,5 puntos y más de 100.000 nuevos espectadores. Tal y como refleja la gráfica, la evolución del concurso de Antena 3 esta temporada está siendo de lo más equilibrada. 'Mujeres y hombres y viceversa', por ejemplo, no ha hecho más que perder 3,9 puntos y más de 250.000 personas.

SU TRAYECTORIA PROFESIONAL



Tras ser elegido Mister España 2000, Jorge Fernandez comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda y publicidad como imagen de Wella, Corte Inglés y Philipe Charriol, entre otras firmas.



En televisión, ha sido presentador en distintas cadenas. En Antena3 presenta La Ruleta de la Suerte desde abril de 2006 y ha conducido los especiales "Los más de la música", "Los más deseados", así como los programas "Quiero cantar" y "Esta casa era una ruina".



Jorge Fernández también ha desarrollado su faceta como actor, participando en serios como "Esencia de Poder", "Los Serrano", "7 Vidas", "El Señorío de Larrea" y, en Antena 3, Mis Adorables Vecinos.Su talento, simpatía y naturalidad le han llevado a ganarse el favor del público y de la crítica, que le otorgó, en 2008 el Premio Ondas al mejor presentador de televisión.