'Bob Esponja', el último fracaso de Cuatro en el access diario

Las aventuras de Bob Esponja Pantalones Cuadrados y sus amigos llegaron a la parrilla de Cuatro el pasado 4 de marzo. La cadena esperaba con esta adquisición poder levantar los datos que venía marcando 'Fama, ¡a bailar! Nonstop', sin embargo, la realidad ha sido bien distinta. Tras dos semanas de emisiones se ha cumplido el peor de los presagios: 'Bob Esponja' no convence en Cuatro.



De nada le ha servido a Telecinco comprar parte de los derechos de emisión de la serie. 'Bob Esponja' arrasa en Clan TV (TVE), pero se hunde en la parrilla de Cuatro. Desde el comienzo de sus emisiones, el simpático personaje promedia una cuota de pantalla del 2,2% con 366.000 telespectadores. Tras las primeras 10 emisiones el target comercial (TC) de la serie, es decir, el segmento más importante para la inversión publicitaria, se sitúa en un 3,1%, mientras que en este periodo la audiencia diaria de Cuatro ha sido de un 6,5%.



A pesar de emitirse de manera continuada, de lunes a domingo, a partir de las 20:45 horas, la ficción animada no ha sabido conectar con los espectadores. Debemos tener en cuenta que el access prime time es un horario que habitualmente une a toda la familia frente al televisor.



'Bob Esponja' comenzó su andadura en Cuatro con un dato bajo, pero superior a la media que venía cosechando 'Fama 5'. Durante su primera semana, los dibujos animados superaron de manera continuada los 400.000 espectadores, una cifra que ha bajado a la mitad en la última semana. Actualmente la serie se mueve en torno al 2%, lo que ha dado alas a las ofertas de la competencia.



SU INTERÉS BAJA A LA MITAD EN APENAS 10 DÍAS

En Telecinco los datos de Bob no gustan, sobre todo, después de la importante inversión que ha realizado la cadena para hacerse con los derechos. No debemos olvidar que las nuevas aventuras de 'Bob Esponja' se emiten únicamente por Clan TV, el canal infantil de Televisión Española.



'Bob Esponja' cuenta en Cuatro con una audiencia bastante equilibrada en lo que a género se refiere. Tanto los hombres (2,4%) como las mujeres (2,2%) registran unas audiencias similares. Por grupos de edad, no obstante, la diferencia entre unos y otros es muy significativa. De 4 a 12 años el seguimiento hasta la fecha es de un 4,6%; entre los jóvenes de 13 a 24 años la serie firma un 3,4%; entre los espectadores de 25 a 34 años un 4,3%; y entre los de 35 a 44 años un 3,2%. A partir de estas edades 'Bob Esponja' se sitúa por debajo del 2%.



Si observamos la tabla veremos como la audiencia de 'Bob Esponja' se ha ido diluyendo con el paso de los días. Del 2,9% de su estreno ha pasado a un 1,8%, mientras que en espectadores últimamente se mueve en torno a los 200/300 mil eseguidores. Unos resultados muy alejados de la media diaria de Cuatro (ver última columna).



Esta pérdida de interés por 'Bob Esponja' es más notable si nos centramos en las medias de los targets por grupos de edad. Durante las primeras emisiones el público infantil llegó a acaparar hasta el 7,3% de la audiencia frente al 3,2% de este pasado domingo. Cede, por tanto, 4,1 puntos en tan solo unos días. En el resto de sectores la bajada no ha sido tan pronunciada, pero sí significativa.



LOS ESPECTADORES NO BAJAN AL FONDO DEL MAR

'Bob Esponja' narra el día a día de una esponja marina con ojos azules que vive en dentro de una piña, en la ciudad de Fondo de Bikini, junto con su inseparable mascota, el caracol Gary. Este simpático personaje trabaja en el Crustáceo Crujiente donde, junto a sus amigos Patricio Estrella y Arenita Mejillas, ayudan al Señor Cangrejo a mantener su secreto mejor guardado: la fórmula de su hamburguesa Cangreburguer. Y es que Plancton, el malvado propietario de Cubo de Cebo, quiere apropiarse de esta receta que ha conquistado a todos los habitantes de Fondo de Bikini. Además, Bob Esponja tiene un vecino muy especial: Calamardo, a quien le encantaría triunfar como músico o como bailarín, pero no deja de ser un fracasado.



Aunque no deja de ser una esponja responsable con sus cosas, Bob no puede evitar meterse muy a menudo en problemas. Lo peor de todo es que siempre arrastra a su entorno y al final sus amigos caen en la misma trampa. Sin embargo, gracias a la lealtad de Patricio y la disposición de Arenita, Bob consigue salir airoso de sus innumerables líos.