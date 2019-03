Con una audiencia de tan solo el 3%... 'Algo pasa con Marta'

La Sexta estrenó la semana pasada una de sus grandes apuestas de cara al nuevo año, 'Algo pasa con Marta'. Sin embargo, los datos arrojados en sus primeras emisiones no son nada positivos. El programa producido por Globomedia acumula una audiencia media de 344.000 espectadores (3%) en sus primeras emisiones. El nuevo espacio de La Sexta en lugar de mejorar la franja de tarde no ha hecho más que empeorarla.



El arranque de 'Algo pasa con Marta' no ha sido fácil y culpa de ello la tiene la propia cadena. El regreso de Marta a la pequeña pantalla ha estado precedido por refritos de 'Sé lo que hicisteis...', lo que sin duda le ha restado audiencia. El talk show que se emite diariamente a las 17:00 horas registra en sus primeras cuatro emisiones un 5,1% en el target comercial, es decir, dos puntos más que su propia cuota de pantalla.



'Algo pasa con Marta' anota sus mejores registros de audiencia entre los jóvenes de 13 a 34 años, con medias que llegan a alcanzar el 6,4%, sin embargo, en el resto de grupos el programa se hunde. Con unos resultados tan dispares la media del programa no pasa del 3%, lo que deja al espacio muy por debajo de la media de la propia cadena.



"No hay espacio para dramas ni para malos rollos, tan sólo para personajes con ganas de pasarlo bien". Desde el primer momento, la cadena ha querido diferenciar su espacio de El Diario de Antena 3, sin embargo, los espectadores ya se han encargado de hacerlo. Precisamente esta última semana el programa de Sandra Daviú ha logrado mejorar los datos de sus últimas entregas. Este pasado jueves, por ejemplo, el espacio de BoomerangTV llegó a alcanzar un 13,4% tras sumar casi 1,4 millones de espectadores (1.381.000).



NOVEDADES... LAS JUSTAS



Marta Torné ha querido dar su particular toque al programa, sin embargo, a pesar de emplear un lenguaje ágil, desenfadado, cercano, distendido y algo gamberro no ha logrado conectar con la audiencia. Nada más acabar 'Sé lo que hicisteis...' los espectadores desintonizan La Sexta para decantarse por cualquier otra oferta, lo que perjudica también al resultado de las series 'Caso abierto' y 'Navy, investigación criminal'.



Desde su estreno, cada día, 'Algo pasa con Marta' habla de un asunto que sirve como excusa perfecta o como hilo argumental para tener en el plató "los testimonios más hilarantes con las experiencias más desternillantes, curiosas y, en algunos casos, surrealistas". Globomedia ha intentado ofrecer un espacio diferente a los espectadores de La Sexta, pero al menos hasta el momento el resultado no ha sido el esperado.



El backstage es otra seña de identidad del programa. Tras El Club del Chiste, la productora ha decidido mostrar a los espectadores todo lo que se cuece entre bambalinas antes de que la presentadora o los invitados salgan al plató. La Sexta ya anunciado también que la nueva etapa de 'El club de la comedia' incluirá esta "original" perspectiva. Sin duda, el backstage empieza a ser una seña de identidad de Globomedia.



EL REGRESO AGRIDULCE DE MARTA TORNÉ



Marta Torné ha alcanzado una gran popularidad tras interpretar a María, uno de los personajes de El Internado (Antena 3), ficción que supuso su primer trabajo como actriz. La catalana estudió Producción Audiovisual y Periodismo, y sus primeros pasos profesionales los dio en la radio RACC 1 y en la televisión local City TV.



En Telecinco, colaboró en la primera etapa de 'TNT', presentado con Jordi González, además de copresentar 'El programa del verano'. Este mismo año ha protagonizado la obra 'Más allá del puente', bajo la dirección de Roger Gual. En el terreno cinematográfico, tiene pendiente de estreno 'Impávido', escrita y dirigida por Carlos Therón. 'Algo pasa con Marta' supone su regreso a la pequeña pantalla como presentadora.