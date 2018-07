Antena 3, líder indiscutible del día con un 12,6% de share

Antena 3 vuelve a ser el canal elegido por los espectadores y ayer fue un gran día en cuanto a audiencias se refiere. Por la Mañana más de 460.000 espectadores hicieron posible que el programa matinal que presenta Susanna Griso, ‘Espejo Público’ liderara con un 14,6% de share +2,5 puntos que ‘El Programa de Ana Rosa’ de Telecinco que anotó un 12% (390.000 espectadores). Por su parte, ‘Las Mañanas de La1’ se quedaron en un 8,1% .



A continuación. ‘Karlos Arguiñano en tu cocina’ supo mantener la audiencia y fue visto por más de 520.00 espectadores (12%). Después ‘La Ruleta de la suerte’ superó el millón de espectadores (16,7%) y se hizo con el liderazgo de su franja +4,8 puntos que ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ de Telecinco que no llegó al 12% de share (781.000 espectadores).



Después llegó el momento más esperado por muchos espectadores: ‘Los Simpson’, el programa no para de anotar buenos datos de audiencia y ayer superó los 19 puntos de cuota de pantalla (2.481.000 espectadores).



Antena 3 Noticias 1 volvió a ser la opción informativa, entre las privadas, elegida por la audiencia. Ayer superó los dos millones de espectadores y el 15% de share, +2.2 puntos que Informativos T5 (12,9% y 1.822.000).



En la Sobremesa llegó ‘El Secreto de Puente Viejo’, la serie de Antena 3 que tiene enganchados a muchos, volvió a liderar con un 15,5% de share y más de 1,8 millones de espectadores.



A continuación llegó el momento de los concursos de Antena 3 y cerca de 2 millones de espectadores (1.909.000 espectadores, 17,3%) no se perdieron ‘Ahora Caigo!’ . Después de Arturo Valls, llegó Carlos Sobera con ‘Atrapa un millón’, que fue visto por 1,9 millones de espectadores y el 14,7% de la audiencia).



En el Prime Time, más de dos millones de espectadores disfrutaron del estreno de el Peliculón, ‘Stardust’, (2.080.000 y 11,8% de share), frente a la película de Telecinco, ‘Monstruos contra alienígenas que anotó 11,5% de share y fue vista por poco más de 2,2 millones de espectadores).