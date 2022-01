Todo lo bueno que nos dio la BlackBerry en los 2000

Más información Cómo debes limpiar tu funda de móvil si se ha vuelto amarillenta

Los años 2000 estuvieron marcados por la irrupción de los smartphones. Para aquel entonces, los móviles pasaron de ser unos dispositivos limitados a hacer llamadas, enviar SMS y a jugar al snake, a incorporar Internet en su funcionamiento habitual.

Fue entonces cuando irrumpieron los sistemas de mensajería gratuitos en nuestros dispositivos y, sin duda, una marca pionera en implementarlos fue BlackBerry.

¿Quién no ha tenido en sus manos uno de estos móviles negros con acabados redondeados? Y, su mayor distintivo, el teclado manual con una tecla por cada letra y símbolo ortográfico. BlackBerry se ganó una buena cola de fans y de detractores debido a este complemento.

Si te has puesto nostálgica y estás pensando en comprar una BlackBerry, lamentamos anunciar que esto ya no va a ser posible. El martes 4 de marzo la marca puso fin a su larga historia y dijo adiós a todas sus funcionalidades: ya no se pueden hacer llamadas, conectarse a internet, ni enviar mensajes con sus dispositivos. Incluso tampoco se pueden usar aplicaciones marca de la casa, como BlackBerry Protect o BlackBerry Messenger.

Estos teléfonos móviles marcaron toda una generación y desde NovaMás queremos darles el adiós que merecen recordando todo lo bueno que nos trajeron durante los 2000.

Teclado completo

Una característica mítica de las BlackBerry es que presentaban un teclado con todas las letras del abecedario. ¿Recordáis lo lento que era escribir un mensaje de texto con un móvil antiguo? Pues BlackBerry puso a nuestra disposición teclados completos para que no tuviéramos que escribir presionando los números varias veces para formar una palabra, hecho que agilizó mucho más el proceso de escribir.

Los primeros en conectarse a Internet

BlackBerry se anticipó al nuevo milenio y antes del 2000 ya lanzó al mercado el primer teléfono con conexión a Internet, el modelo BlackBerry 850. Eso sí, el tema de los cargadores aún tardaría un poco en llegar porque funcionaba con pilas.

La función de Internet permitió que los correos electrónicos llegaran al instante y desde cualquier parte del mundo, hecho que asentó definitivamente las BlackBerry como los dispositivos más usados por empresarios, pero también como móviles de uso común.

El BB Messenger

La marca sacó una aplicación propia de éxito: el BlackBerry Messenger, un chat que permitía comunicar a los usuarios de BlackBerry de forma instantánea y gratuita. Esta funcionalidad provocó una gran revolución en el sector móvil que abriría paso a los futuros smartphones. Todos los adolescentes querían tener una BlackBerry para poder chatear con el BB Messenger, si no estabas fuera de la onda.

Adolescentes chateando con el móvil. | iStock

Estética revolucionaria

En 2005, BlackBerry empezó a comercializar su modelo 8700, que apostó por ofrecer una resolución de colores en pantalla nunca vistos por aquel entonces y temas personalizables. Todo un fenómeno de la época que golpeó el mercado y que muchos de sus competidores quisieron imitar.

La muerte de BlackBerry

A pesar de sus esfuerzos por adaptarse a un sector del móvil con competencia feroz, BlackBerry ha tenido que poner punto y final a su memorable trayectoria por el descenso en picado de usuarios experimentado a lo largo de los últimos años. Según el portal de estadísticas Statista, mientras que en 2010 alrededor de 19 millones de estadounidenses utilizaban el dispositivo, en 2021 eran apenas 200.000.

Y si tú aún tienes la suerte de conservar alguna de estas reliquias, no la tires, nunca sabes si de aquí unos años se puede revalorizar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿Por qué no debes dormir con el móvil bajo la almohada?