¿Qué es la vasculitis? La enfermedad que casi deja ciego y sordo a Ashton Kutcher

En un avance del programa 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge', que se estrenará próximamente en National Geographic, Ashton Kutcher ha desvelado que hace dos años estuvo luchando contra una enfermedad que casi le deja ciego y sordo de por vida.

El actor, conocido por películas como 'El efecto mariposa' o 'Amigos con derechos', padeció vasculitis, una enfermedad rara caracterizada por la inflamación de los vasos sanguíneos y la reducción del flujo de sangre, lo que puede dañar gravemente los órganos.

Kutcher perdió la vista, el oído y tuvo problemas de equilibrio que le impidieron caminar; tardó casi un año en recuperarse. "Tengo suerte de estar vivo, no aprecias lo que tienes hasta que realmente se ha ido, hasta que te dices a ti mismo: 'No sé si voy a poder volver a ver. No sé si voy a poder volver a oír, no sé si voy a poder volver a caminar'", lamentó el intérprete ante las cámaras del programa.

A continuación te explicamos más sobre esta enfermedad autoinmune que tanto asustó al actor estadounidense.

Una enfermedad poco común

La vasculitis es, según el American College of Rheumatology, un grupo de enfermedades raras que tienen en común la inflamación de arterias y venas. Los tipos de vasculitis varían según los síntomas, su gravedad y su duración, pero se suelen diferenciar entre primarias, cuando no hay una causa aparente, o secundaria, cuando va ligada a una infección u otra enfermedad como el lupus, el cáncer o la hepatitis B o C.

Debido a la contracción de los vasos sanguíneos, este tipo de enfermedad entorpece el flujo de sangre y dificulta la oxigenación de los tejidos de todo el cuerpo, afectando negativamente a los nervios, la piel y los pulmones, entre otros.

Este mismo colegio alerta que la vasculitis la puede padecer cualquier persona, sin importar el sexo o la edad. "Puede ser leve o estar inactiva, o incluso provocar la muerte. Los pacientes pueden padecer un episodio de vasculitis o varios episodios en varios años", añaden.

Tal y como indican desde Asociación Española de Vasculitis Sistémicas (AEVASI), una de cada 10.000 personas en Europa sufren vasculitis asociada a ANCA.

Síntomas

La comunidad científica desconoce la causa de la vasculitis. Hasta el momento, varios estudios han hablado de factores genéticos que predisponen a sufrir esta enfermedad que, además, se cree que es autoinmune.

Lo que sí se ha podido estudiar son los síntomas ligados a este mal, que, grosso modo, son los siguientes:

Dolor de cabeza, fiebre y fatiga.

Mareos, vómitos, diarrea y sangre en las heces.

Zumbidos en el oído y pérdida de audición.

Pérdida de visión de forma temporal o permanente.

Entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades.

Dolor corporal generalizado, picores y erupciones cutáneas.

Pérdida de peso.

Diagnóstico y tratamiento

Para una recuperación por completo es importante que la enfermedad se diagnostique en su fase inicial. Las pruebas que se llevan a cabo para determinar si un paciente sufre vasculitis son análisis de sangre, una biopsia del tejido afectado o una angiografía.

El tratamiento habitual suele ser a base de glucocorticoides, medicamentos que ayudan a reducir la inflamación de venas y arterias. La parte negativa es que pueden provocar efectos secundarios, por eso, también es posible recetar a los pacientes otros medicamentos inmunosupresores.