¿Puedo dejar de comer gluten si no soy celíaco?

En España, cada 27 de mayo se celebra el Día Internacional del Celíaco. Una fecha en la que la Federación de Asociaciones de Celíacos de España utiliza para dar visibilidad a esta enfermedad que afecta al 1% de la población de nuestro país.

Muchas de estas personas viven un auténtico calvario a la hora de hacer la compra o ir a cenar fuera, ya que, dependiendo del grado de intolerancia, un descuido les puede dar un buen susto. Por suerte, cada vez es más habitual encontrar en el supermercado pasillos llenos de productos sin gluten, algo que les facilita la tarea.

Esta visibilidad también comporta que haya personas que no sean celíacas y quieran probar esos productos y hasta intentar apartar el gluten de su dieta. Pero, ¿realmente podemos dejar de comer gluten si no somos celíacos?

Para dar respuesta a esta incógnita hemos hablado con la nutricionista Gemma Morales, con consulta en Barcelona.

Comemos demasiados cereales

Uno de los motivos por los que muchas personas dejan de comer alimentos con gluten es su difícil digestión. Pero que nos provoque una sensación de pesadez, no quiere decir que seamos intolerantes. Quizás solo nos hace falta cambiar nuestros hábitos alimenticios.

Como nos cuenta Morales, "el problema es que nos han inculcado la dieta del cereal con la pirámide alimentaria" y eso hace que comamos cereales "a todas horas". Si a esto le sumamos las "modificaciones genéticas, pesticidas, herbicidas y todo lo añadido al cereal", es cuando se dan los problemas de intolerancias.

Aunque también depende mucho de la persona, ya que, como indica la nutricionista, las intolerancias aparecen "en momentos en el que tengamos mayor vulnerabilidad digestiva e inmunitaria, como una época de estrés, sobre todo en gente predispuesta genéticamente".

Entonces, ¿debemos dejar de comer gluten?

Como experta, Gemma recomienda no abandonar el gluten si no somos intolerantes, pero sí reducir la cantidad que ingerimos. ¿Cómo? Dejando de acompañar las comidas con pan y limitando el consumo de pasta a momentos puntuales de la semana. Comer pasta cada día sí es malo.

Cuidar nuestra ingesta de cereales también pasa por comprar productos de buena calidad, hechos con buenas harinas, e ir variando de tipo de cereal que ingerimos. Y en cuanto al cocinado, es muy importante limpiar y hervir bien el producto.

¿Una dieta sin gluten es más saludable?

Morales tacha a las personas que se "encaprichan" de comer sin gluten de "snobs". Ya que una dieta sin gluten no es "para nada" más saludable. "Quien tenga problemas con el gluten, habrá que quitarlo o en otros casos bajar su ingesta, pero quien no tenga problemas, no tiene por qué", subraya.

Aunque lo que sí recomienda es modificar la pirámide de los alimentos, poniendo como base de nuestra dieta las verduras: "No puede ser que mucha gente tome cada día pasta o arroz y no tome hortalizas".

La dieta que propone Gemma debe incluir una gran proporción de vegetales, proteínas de buena calidad, legumbres y frutas. También grasas buenas, como el aceite, las aceitunas, los frutos secos o el aguacate, y un poco de cereal o tubérculo hervido y enfriado, ya que así se convierte en almidón resistente "un tipo de fibra muy interesante para la flora intestinal".

