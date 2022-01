Milan rectifica y seguirá fabricando su mítica goma de borrar verde

Tras más de un siglo en el mercado, la empresa española Milan anunciaba que en el próximo catálogo del año 2022 ya no aparecería su famosa goma de borrar verde. Desde el año 1918 comenzó a comercializarse la llamada Milan 430, se trataba de una goma de borrar pequeña, con forma cuadrada y de color verde, que probablemente ha estado en todos los estuches de los niños en su época escolar. Este producto ha sido durante años el modelo de gomas de borrar más vendido de toda la empresa.

Tal y como se explica en el comunicado ofrecido por la propia empresa, el modelo Milan 430 color verde ya no aparecería en el catálogo, a diferencia de los modelos menos famosos, rosa y blanco, que seguirían apareciendo en su catálogo.

Ante esta trágica noticia los usuarios de las redes sociales no dudaron en mostrar su descontento: "La goma cuadrada de color de verde 430 de Milan deja de fabricarse. Empieza fuertecito 2022"; "Eliminad el verde de los semáforos si queréis, pero la goma verde de Milan, no! la goma verde, no!"; "Hoy se ha dejado de fabricar la goma de borrar Milan de color verde. Crónica de una muerte anunciada, no podía competir con el olor y sabor de las rosas y las de nata. Mi infancia va perdiendo referentes".

Finalmente, las quejas llegaron a oídos de la empresa, que no tardaron en enviar un nuevo comunicado anunciando su rectificación al respecto tras la gran demanda y revuelo formado en redes sociales.

"Algunos medios se hacen eco de una información cuanto menos confusa sobre uno de nuestros artículos estrella. La goma de borrar Milan 430 la seguimos fabricando en España desde 1918. Los estudios de mercado nos indican que este las prefiere mayoritariamente en color blanco o rosa, pero por supuesto que si el mercado demanda las de color verde ¡estaremos encantados de fabricarlas también en verde!".

