Día Mundial contra el Cáncer de Mama: los hábitos saludables de prevención que debes incorporar a tu rutina

Hoy, día 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el tumor más frecuente en mujeres en España y a nivel global. Representando aproximadamente el 30% del total de los cánceres diagnosticados en mujeres, se estiman entre 36.395 y 38.318 nuevos casos anuales según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Es por eso que es muy importante aprender algunos tips de prevención, para ayudar al máximo a nuestro cuerpo a no desarrollar esta enfermedad. Así pues, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, os presentamos los hábitos principales de prevención y qué pasos debes seguir para una detección precoz. ¡Vamos a ello!

Mujer sosteniendo una cinta rosa que simboliza la concienciación sobre el cáncer de mama | Pexels

Tips y hábitos

Aunque no nos demos cuenta, mantener una rutina saludable es clave para prevenir enfermedades, entre ellas, el cáncer de mama. A continuación, presentamos algunos hábitos y consejos que debes seguir cómo método de prevención del cáncer de mama:

Actividad física regular : Realiza al menos 2 horas y media semanales de ejercicio aeróbico moderado o 1 hora y cuarto de ejercicio intenso y, además, ejercicios de fortalecimiento dos veces por semana.

: Realiza al menos 2 horas y media semanales de ejercicio aeróbico moderado o 1 hora y cuarto de ejercicio intenso y, además, ejercicios de fortalecimiento dos veces por semana. Dieta equilibrada y control del peso : Apuesta por una dieta mediterránea rica en verduras, frutas, fibra, legumbres y aceite de oliva, evitando las grasas saturadas y los ultraprocesados. A más a más, mantén un peso saludable, especialmente tras la menopausia, ya que el exceso de grasa corporal aumenta los niveles de estrógenos relacionados con ciertos tumores.

: Apuesta por una dieta mediterránea rica en verduras, frutas, fibra, legumbres y aceite de oliva, evitando las grasas saturadas y los ultraprocesados. A más a más, mantén un peso saludable, especialmente tras la menopausia, ya que el exceso de grasa corporal aumenta los niveles de estrógenos relacionados con ciertos tumores. Limita el alcohol y evita el tabaco : Reduce o elimina el consumo de bebidas alcohólicas, ya que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tampoco fumes y mantente alejado de entornos con humo.

: Reduce o elimina el consumo de bebidas alcohólicas, ya que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tampoco fumes y mantente alejado de entornos con humo. Lactancia materna: Siempre que sea posible, prolonga la lactancia materna, ya que ejerce un efecto protector natural.

Mujer sosteniendo una cinta rosa que simboliza la concienciación sobre el cáncer de mama | Pexels

Detección precoz

Los tips y hábitos nombrados anteriormente se conocen como prevención primaria, y ayudan a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. La detección precoz es el segundo paso, conocida como prevención secundaria. Y es que una detección temprana es la clave para lograr tasas de curación superiores al 90%. Te contamos las claves a continuación:

Autoexploración mamaria : Realízala una vez al mes (idealmente unos días después de la menstruación) para conocer tus pechos e identificar bultos, hoyuelos, cambios en la piel o secreciones.

: Realízala una vez al mes (idealmente unos días después de la menstruación) para conocer tus pechos e identificar bultos, hoyuelos, cambios en la piel o secreciones. Mamografías periódicas : Sigue las recomendaciones médicas, generalmente anuales o bianuales a partir de los 40-50 años, o antes si existen antecedentes familiares.

: Sigue las recomendaciones médicas, generalmente anuales o bianuales a partir de los 40-50 años, o antes si existen antecedentes familiares. Consulta médica inmediata: Acude a un especialista ante cualquier cambio, bulto o molestia que notes en la mama o en la zona de la axila.

Joven haciéndose un examen de mamografía en el hospital | iStock

Así pues, aquí tienes todos los tips y consejos principales de prevención del cáncer de mama, que, en lo máximo posible, tienes que seguir e incorporar en tu rutina. Además, os hemos presentado la prevención secundaria, que es la conocida detección precoz, porque es importante conocer el propio cuerpo y palpar de vez en cuando para ayudar al máximo en un posible diagnóstico.