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Día Mundial contra el Cáncer de Mama: los hábitos saludables de prevención que debes incorporar a tu rutina

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, repasamos los hábitos saludables que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad y las claves para favorecer una detección precoz.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Día Mundial contra el Cáncer de Mama Pexels

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Maria Toro
Maria Toro
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Hoy, día 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el tumor más frecuente en mujeres en España y a nivel global. Representando aproximadamente el 30% del total de los cánceres diagnosticados en mujeres, se estiman entre 36.395 y 38.318 nuevos casos anuales según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Es por eso que es muy importante aprender algunos tips de prevención, para ayudar al máximo a nuestro cuerpo a no desarrollar esta enfermedad. Así pues, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, os presentamos los hábitos principales de prevención y qué pasos debes seguir para una detección precoz. ¡Vamos a ello!

Mujer sosteniendo una cinta rosa que simboliza la concienciación sobre el cáncer de mama
Mujer sosteniendo una cinta rosa que simboliza la concienciación sobre el cáncer de mama | Pexels

Tips y hábitos

Aunque no nos demos cuenta, mantener una rutina saludable es clave para prevenir enfermedades, entre ellas, el cáncer de mama. A continuación, presentamos algunos hábitos y consejos que debes seguir cómo método de prevención del cáncer de mama:

  • Actividad física regular: Realiza al menos 2 horas y media semanales de ejercicio aeróbico moderado o 1 hora y cuarto de ejercicio intenso y, además, ejercicios de fortalecimiento dos veces por semana.
  • Dieta equilibrada y control del peso: Apuesta por una dieta mediterránea rica en verduras, frutas, fibra, legumbres y aceite de oliva, evitando las grasas saturadas y los ultraprocesados. A más a más, mantén un peso saludable, especialmente tras la menopausia, ya que el exceso de grasa corporal aumenta los niveles de estrógenos relacionados con ciertos tumores.
  • Limita el alcohol y evita el tabaco: Reduce o elimina el consumo de bebidas alcohólicas, ya que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tampoco fumes y mantente alejado de entornos con humo.
  • Lactancia materna: Siempre que sea posible, prolonga la lactancia materna, ya que ejerce un efecto protector natural.
Mujer sosteniendo una cinta rosa que simboliza la concienciación sobre el cáncer de mama
Mujer sosteniendo una cinta rosa que simboliza la concienciación sobre el cáncer de mama | Pexels

Detección precoz

Los tips y hábitos nombrados anteriormente se conocen como prevención primaria, y ayudan a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. La detección precoz es el segundo paso, conocida como prevención secundaria. Y es que una detección temprana es la clave para lograr tasas de curación superiores al 90%. Te contamos las claves a continuación:

  • Autoexploración mamaria: Realízala una vez al mes (idealmente unos días después de la menstruación) para conocer tus pechos e identificar bultos, hoyuelos, cambios en la piel o secreciones.
  • Mamografías periódicas: Sigue las recomendaciones médicas, generalmente anuales o bianuales a partir de los 40-50 años, o antes si existen antecedentes familiares.
  • Consulta médica inmediata: Acude a un especialista ante cualquier cambio, bulto o molestia que notes en la mama o en la zona de la axila.
Joven haciéndose un examen de mamografía en el hospital
Joven haciéndose un examen de mamografía en el hospital | iStock

Así pues, aquí tienes todos los tips y consejos principales de prevención del cáncer de mama, que, en lo máximo posible, tienes que seguir e incorporar en tu rutina. Además, os hemos presentado la prevención secundaria, que es la conocida detección precoz, porque es importante conocer el propio cuerpo y palpar de vez en cuando para ayudar al máximo en un posible diagnóstico.

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