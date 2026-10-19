MUY IMPORTANTE
Día Mundial contra el Cáncer de Mama: los hábitos saludables de prevención que debes incorporar a tu rutina
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, repasamos los hábitos saludables que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad y las claves para favorecer una detección precoz.
Publicidad
Hoy, día 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el tumor más frecuente en mujeres en España y a nivel global. Representando aproximadamente el 30% del total de los cánceres diagnosticados en mujeres, se estiman entre 36.395 y 38.318 nuevos casos anuales según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
Es por eso que es muy importante aprender algunos tips de prevención, para ayudar al máximo a nuestro cuerpo a no desarrollar esta enfermedad. Así pues, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, os presentamos los hábitos principales de prevención y qué pasos debes seguir para una detección precoz. ¡Vamos a ello!
Tips y hábitos
Aunque no nos demos cuenta, mantener una rutina saludable es clave para prevenir enfermedades, entre ellas, el cáncer de mama. A continuación, presentamos algunos hábitos y consejos que debes seguir cómo método de prevención del cáncer de mama:
- Actividad física regular: Realiza al menos 2 horas y media semanales de ejercicio aeróbico moderado o 1 hora y cuarto de ejercicio intenso y, además, ejercicios de fortalecimiento dos veces por semana.
- Dieta equilibrada y control del peso: Apuesta por una dieta mediterránea rica en verduras, frutas, fibra, legumbres y aceite de oliva, evitando las grasas saturadas y los ultraprocesados. A más a más, mantén un peso saludable, especialmente tras la menopausia, ya que el exceso de grasa corporal aumenta los niveles de estrógenos relacionados con ciertos tumores.
- Limita el alcohol y evita el tabaco: Reduce o elimina el consumo de bebidas alcohólicas, ya que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tampoco fumes y mantente alejado de entornos con humo.
- Lactancia materna: Siempre que sea posible, prolonga la lactancia materna, ya que ejerce un efecto protector natural.
Detección precoz
Los tips y hábitos nombrados anteriormente se conocen como prevención primaria, y ayudan a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. La detección precoz es el segundo paso, conocida como prevención secundaria. Y es que una detección temprana es la clave para lograr tasas de curación superiores al 90%. Te contamos las claves a continuación:
Más Noticias
- Autoexploración mamaria: Realízala una vez al mes (idealmente unos días después de la menstruación) para conocer tus pechos e identificar bultos, hoyuelos, cambios en la piel o secreciones.
- Mamografías periódicas: Sigue las recomendaciones médicas, generalmente anuales o bianuales a partir de los 40-50 años, o antes si existen antecedentes familiares.
- Consulta médica inmediata: Acude a un especialista ante cualquier cambio, bulto o molestia que notes en la mama o en la zona de la axila.
Así pues, aquí tienes todos los tips y consejos principales de prevención del cáncer de mama, que, en lo máximo posible, tienes que seguir e incorporar en tu rutina. Además, os hemos presentado la prevención secundaria, que es la conocida detección precoz, porque es importante conocer el propio cuerpo y palpar de vez en cuando para ayudar al máximo en un posible diagnóstico.
Publicidad