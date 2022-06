Cómo saber si mi mascota está sufriendo en el final de su vida

Por más que cuidemos a nuestros mejores amigos, los años que pasamos juntos cada vez parecen pasar más rápido. Casi a diario, los veterinarios tenemos que enfrentarnos a la eterna pregunta: ¿Cómo sabré si mi mascota está sufriendo?

Según van entrando en la edad geriátrica, nuestro perro o gato debe realizarse al menos un control anual en el que evaluaremos su función cardiaca, así como la de sus pulmones y el funcionamiento de los órganos internos mediante una analítica sanguínea.

Con estos resultados podremos anticiparnos a las posibles enfermedades que vayan surgiendo, evitando así empeoramientos y que los tratamientos sean lo más efectivos posibles.

Una vez instaurados los tratamientos, nos es más fácil controlar su avance y poder informar de cual va a ser la evolución más probable, con su sintomatología y esperanza de vida.

Las cardiopatías, enfermedades endocrinas y cánceres suelen ser las enfermedades más comunes en nuestras mascotas ancianas.

Algunas razas como los Labradores, Golden o Pastores Alemanes sufren de cadera y en sus últimos años les incapacita bastante.

Como veterinarios es duro tener que hacer ver a los propietarios que su mascota se hace mayor y que el tiempo que les queda juntos se va acabando.

Cómo saber si un animal está sufriendo

En el mundo de las mascotas cada cual cuenta su experiencia o la experiencia del perro del vecino. Nadie lo hace a mala fe, por supuesto, pero no es la mejor manera de informarse ya que en función de la enfermedad que padezca ese animal, su raza, su carácter o su complexión, la gestión del dolor es muy diferente.

Hace poco una clienta me decía que en el parque le habían comentado que había que mantener al perro hasta que no quisiera comer… otro aseguraba que había que llevarle a la clínica solo si ya no se levantaba… En ese momento en el que sabes que tu mascota esta muy viejita y que cualquier momento puede ser el último, aferrarse a estos comentarios no es nada recomendable.

El mejor consejo es preguntar las mil y una dudas al veterinario y evaluar cada caso concreto entre los dos.

Solo el propietario conoce realmente a la mascota. Los animales, al estar con el veterinario, se comportan distinto ya sea por miedo o por nerviosismo. En casa puede estar todo el día dormitando y apático y al ver la bata blanca, puede resurgir solo para salir lo antes posible de esa situación y volver a su paz hogareña.

Por este motivo, no hay un dato concreto que podamos coger como punto de referencia para tomar la decisión.

Por supuesto que hay indicios y son los que vamos a detallar a continuación.

Aislamiento

Cuando un animal no se encuentra bien, intenta aislarse y alejarse de ruidos. Tanto perros como gatos buscan un lugar tranquilo y muchas veces escondido, ya sea debajo de la cama o en el último rincón de la casa.

Incapacidad para hacer vida diaria

En los perros es normal que cuando llega el dueño a casa, este se levante y vaya a la puerta a saludarle. Con los años, pierden oído y muchas veces no se dan cuenta de que llega alguien a casa hasta que la persona está ya muy cerca de ellos; pero, aun así, suelen reaccionar y hacer una fiesta adaptada a su edad.

Los gatos disfrutan de dar saltos x toda la casa ya sea para subir al sofá, a la mesa o salir de una esquina para buscar un arrumaco.

En el momento que nuestra mascota se ve incapaz para realizar estas pequeñas cosas, su calidad de vida se deteriora y debemos valorar si esa situación tiene solución o si por lo contrario le supone un estado de tristeza.

Dejar de comer o lavarse

Cuando un perro deja de comer es porque no se encuentra bien. A lo largo de su vida, le ocurrirá en multitud de ocasiones y con tratamiento medico se solucionará sin mayor complicación.

En los gatos, uno de los principales signos de que algo no va bien es el dejar de realizar su aseo diario.

Cuando estamos con un animal geriátrico y comienza a "dejarse", debemos acudir al veterinario inmediatamente ya que es uno de los principales síntomas de malestar y hay que intentar ver si tiene solución.

Todas estas situaciones hay que ponerlas en contexto, ya que son comunes a muchas situaciones diferentes.

En general, la norma en veterinaria es asegurar que nuestra mascota tiene calidad de vida y es capaz de desarrollar sus necesidades vitales. En el momento que esta premisa no es posible cumplirla, debemos asumir que nuestro mejor amigo está sufriendo y si por edad o enfermedad el veterinario nos informa que no tiene solución alguna, debemos tomar la mejor decisión para el animal, que es evitarle sufrimiento, por más duro que nos resulte como propietario el tomar esa decisión.

