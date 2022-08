Victoria Beckham fracasa: su marca de ropa está en la ruina

Hace más de un cuarto de siglo que Victoria Beckham es una habitual de la prensa internacional. Primero alcanzó el éxito gracias a su grupo Spice Girls, considerado el grupo femenino más influente de la historia -con más de 100 millones de discos vendidos-. Después acaparó portadas de todo el mundo al contraer matrimonio con David Beckham en 1998, y tras su boda, su estilo, su familia y sus negocios la han mantenido en el candelero.

No obstante, hace unos meses que es noticia y no precisamente por su éxito, sino más bien lo contrario. Tras la comentada boda de su hijo Brooklyn con Nicola Peltz el pasado mes de abril -en este artículo de NovaMás podéis revivir todos los detalles del enlace-, Victoria ha sido noticia por dejar de seguir en redes sociales a su nuera. Pero por si esto no fuera poco, The Mirror ha sacado a la luz la pésima situación económica en la que se encuentra su firma.

Los números rojos de la firma que llevan la marca a la ruina

Victoria Beckham desarrolló su vena más creativa convirtiéndose en diseñadora de ropa con su propia marca. No obstante, la firma nunca ha acabado de arrancar.

En 2019 la empresa sufrió pérdidas por valor de 13,65 millones de euros, cifras a las que es necesario sumar los desastrosos números del 2020, cuando la pandemia provocó estragos en casi todas las empresas del mundo, especialmente en Victoria Beckham. Por aquel entonces, la diseñadora tuvo que pedir ayuda económica al Gobierno para realizar un ERTE a su personal, y fue duramente criticada por ello, teniendo en cuenta la grandiosa fortuna personal que acumula el matrimonio.

La salvación: Victoria Bechkam Holding

La empresa fundada por la ex Spice Girl forma parte del grupo Victoria Beckham Holding y tiene adeudados 34 millones de euros a otras empresas comerciales de los Beckham. Sin embargo, Victoria no está dispuesta a renunciar a su firma de moda y belleza y tiene en mente una reestructuración estratégica.

La recalibración del modelo comercial

La empresaria, aconsejada por sus personas de confianza, ha decidido dar algún giro a la estrategia de su marca, pasando de dos líneas a una; bajar de precio las prendas -y que cuesten entre 350 y 815 euros-; reducir al 50% las colecciones -pasar de 8 a 4 muy cuidadas- y apostar por el calzado y la línea de belleza.

Victoria Beckham Beauty continúa expandiendo su cartera con sus exitosos productos para el cuidado de la piel.

La crisis entre Victoria Beckham y Nicola Peltz, su nuera

Parece que el fracaso empresarial de Victoria afecta toda su familia. Especialmente al recién estrenado matrimonio de su hijo Brooklyn con Nicola Peltz.

El consuegro de la Spice Girl, el multimillonario empresario Nelson Peltz, tiene como objetivo ayudar a su yerno a encontrar su camino profesional.

Después de hacer sus pinitos en fotografía y cocina, todo apunta a que está planeando crear una versión actualizada de la marca Beckham con líneas de moda y cosmética que entrarían en conflicto con los intereses de la firma de Victoria Beckham, de ahí la disputa familiar.