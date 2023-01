Qué modelo de New Balance está de moda y cuánto cuesta

Si eres una amante de las zapatillas deportivas, en tu armario no pueden faltar unas New Balance, las favoritas de las influencers. Ya hace años que esta marca estadounidense triunfa con sus diseños, temporada tras temporada, y conquista los feeds de Instagram de las creadoras de contenido de moda.

Aparte del modelo 990 clásico, uno de los más vendidos cada temporada, existen otras zapatillas de esta misma marca que se vuelven populares durante temporadas. ¿Quieres saber cuáles están de moda ahora mismo? Echemos un vistazo al calzado de las influencers españolas.

New Balance CT302

Las plataformas siempre triunfan entre el público femenino. No hay nada que nos guste más que sentirnos más esbeltas sin renunciar a la comodidad de unas zapatillas, por eso no es de extrañar que uno de los modelos de New Balance que más se lleva es el CT302, que tiene una suela más gruesa de lo normal.

"Inspirándose en la CT300, un modelo de tenis de los 80, como punto de partida, la CT302 luce una entresuela estratificada, una versión exagerada del diseño de la suela clásica de tenis", dice la descripción de la misma marca. Son unisex y su precio es de 120 euros. Cómpralas aquí.

Desde que las tiene, Sara Baceiredo no ha parado de ponérselas.

New Balance 530

Otro diseño muy en tendencia es el de las New Balance 530, un clásico de la marca que está de regreso. Se trata de una zapatilla de running que ha tomado las calles para completar outfits ‘sporty chic’. Seguro que has visto a más de una chica llevándolas con traje.

"Esta zapatilla aúna un estilo informal con la última tecnología. La amortiguación ABZORB debajo del pie te ofrece una comodidad superior", destaca el fabricante. Su precio es de 110 euros y las puedes encontrar aquí.

Si te suenan, seguro que es gracias a Alexandra Pereira, que las incluye en cada look que puede:

New Balance Made in USA 990v6

Por último, las Made in USA 990v6. El clásico diseño de New Balance que habrás visto a infinidad de influencers en color gris. Lleva este nombre porque, al menos, el 70% de los materiales son de origen estadounidense.

La primera vez que se lanzó esta zapatilla fue en 1982 y desde entonces no ha parado de evolucionar. "El último modelo de la saga, la 990v6 es una interpretación más aerodinámica de los paneles de malla con refuerzos de ante, e incorpora las tecnologías FuelCell y ENCAP en la entresuela", explican en su web. Su precio es de 250 euros. Consíguelas en este enlace.

María Pombo se las puso para este atrevido look de falda satinada con sudadera.