Dónde comprar las sandalias tipo joya de la reina Letizia

La reina Letizia es todo un icono de estilo en España. Las sofisticadas galas que elige para cada una de sus apariciones públicas son de lo más comentadas y sirven como inspiración a muchas mujeres.

Recientemente, en NovaMás os hablamos de lo ideal que fue su look para la el evento de clausura de la 12ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest 2022, protagonizado por un vestido negro satinado que rescató de su fondo de armario. Un outfit que también destacó por la comodidad, pues doña Letizia eligió unas sandalias totalmente planas para desfilar por el festival cinematográfico.

Su calzado llamó la atención por ser capaz de aportar clase y elegancia a un vestido sin necesidad de tener tacón. La clave: la pedrería tipo joya que llevaban las tiras que se extendían sobre los empeines de la monarca.

Estas sandalias son un básico en el armario de la reina y ya se las hemos visto lucir en más de una ocasión. Descubre dónde conseguir unas parecidas para ampliar tu fondo de armario (o, en este caso, de zapatero).

Sandalias tipo joya reina Letizia | Gtres

Copia las sandalias de la reina Letizia

El calzado de la reina forman parte de una colección antigua de la marca española de calzado de mujer Magrit. Actualmente, no hay ningún diseño parecido en su página web, pero hemos encontrado otros modelos parecidos:

Massimo Dutti

En Massimo Dutti hemos encontrado una versión de piel con aplicaciones de cristal que resulta de lo más elegante para cualquier evento que tengas de noche. Además, aparte de ser planas, tienen una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, que ofrece aún más confort. Su precio es de 89,95 euros.

Sandalias joya | Massimo Dutti

Zara

Si te gustan los tonos dorados, deberás apostar por la opción de Zara. No lleva pedrería, pero sus dos adornos metálicos color oro tienen el mismo efecto elegante para tus empeines. Su precio es de 39,95 euros y también tiene la plantilla de espuma que aporta más comodidad a tu pisada. El único inconveniente es que están volando. Ahora mismo ya hay muchas tallas agotadas.

Sandalia joya | Zara

Zalando

En la página web de Zalando encontrarás unas sandalias rosas con pedrería de lo más elegante rebajadas a 69,97 euros. Son de la firma Alma en Pena y están hechas de piel. Quedarán genial con vestidos midi de color nude o marrón. Corre a por ellas porque las tallas más pequeñas ya se han agotado.

Sandalia joya | Alma en Pena - Zalando

Shein

Y, como no, no podía faltar la versión baratísima de Shein. A pesar de no ser de piel, las clientas que ya lo han comprado afirman que son comodísimas, además de extremadamente elegantes. Las hay en varios colores, pero la opción verde es la más parecida a la de la reina. Su precio es de 13,75 euros.

Sandalia joya | Shein

