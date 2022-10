Dónde comprar unos pantalones rosas como los de Elsa Pataky

El color rosa nunca pasa de moda y siempre va a darle a nuestro look un aire juvenil, descarado y, a la vez, cuidado. Una prenda rosa llevada con la combinación acertada (porque el rosa acapara mucho protagonismo) puede ser todo un acierto para una ocasión informal, pero que, a la vez, requiera un outfit medido.

Esta es la lección de moda que podemos extraer de la última aparición de Elsa Pataky en redes. Este fin de semana se ha desplazado bien lejos para disfrutar de un fin de semana lleno de emoción en el circuito de MotoGP de Australia. La actriz ha podido celebrar junto a los pilotos españoles Álex Rins y Marc Márquez, y el italiano Pecco Bagnaia, su nuevo triunfo.

Los pantalones rosas que lucía Pataky no han pasado desapercibidos y nos han convencido de que el rosa puede ser nuestro mejor aliado para que nuestro look cause furor. A continuación, analizamos con detalle el look de la actriz y te desvelamos dónde puedes conseguir unos pantalones como los de Elsa.

El look de Elsa Pataky para el circuito de MotoGP

Después de dos años sin el GP de Australia, la actriz y modelo no se ha querido perder la reapertura. Elsa Pataky ha disfrutado tanto de esta experiencia, que ha compartido con sus followers de Instagram unas instantáneas junto a los rostros más conocidos del mundo de MotoGP. Aparte de su cara de felicidad, también nos hemos fijado en su acertado outfit, en el cual el rosa acaparaba toda la atención.

La actriz ha optado por unos pantalones rosas vaqueros, de tiro alto y rectos. Como esta prenda era la protagonista del look, Elsa ha tenido que combinarla con básicos. Para rematar el conjunto, la actriz ha añadido un jersey negro de punto y cuello redondo, que lo ha metido por dentro del pantalón. La chaqueta bomber de corte crop de color negro ha rematado un outfit perfecto para la ocasión.

Para este tipo de estilo la mejor elección de calzado son las deportivas. En su caso, ha optado por unas de color blanco y beige. Por último, no ha añadido ningún tipo de complemento más, como podría ser un collar, para no sobrecargar el look. En estos casos, menos, es más.

El outfit de Pataky es un buen ejemplo de cómo es posible conseguir un estilo perfecto y rompedor con la combinación de una prenda llamativa con otras básicas. Como ves, aunque la ropa básica te parezca aburrida, siempre debe tener un espacio en tu armario. Los básicos son los que permiten que una pieza llamativa brille en toda su plenitud y le suman belleza.

¿Dónde comprar unos pantalones rosas como los de Elsa?

Para que tú también puedas incorporar unos pantalones rosas a tus looks, hemos buscado algunas opciones parecidas a la de Elsa Pataky disponibles en las tiendas habituales.

ASOS

En Asos, puedes encontrar estos pantalones rosas muy parecidos a los que lleva Elsa. En este caso, son de la marca Topshop y de corte holgado. La única diferencia que tienen respecto a los de la actriz es que no acaban en una pata de elefante tan pronunciada. Su precio es de 58, 99 euros.

Pantalones rosas disponibles en Asos | Asos.com

H&M

Se trata de unos pantalones de pana elásticos de corte ancho. Las patas también son acampanadas, como las de Elsa. En este caso el color no es rosa fucsia, sino un bonito violeta claro. El precio es de 29, 99 euros.

Pantalones violeta de h&m | hm.com

ZARA

Zara también te unos pantalones idénticos a los de Elsa Pataky. Se trata de un modelo de tejido rígido, de tiro alto y de pierna ancha. Pueden ser tuyos por 29, 95 euros.