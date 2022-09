¿No te convence tu compra? Estas son las condiciones de devolución de Zara, Mango y otras tiendas

Más información Inditex ahora cobra por las devoluciones online

La pandemia de Coronavirus cambió nuestra forma de vivir y de consumir. Según la II Radiografía de Consumo y Coronavirus elaborada por la compañía Webloyalty, este último año, en España, las compras online han aumentado un 35%. Este mismo estudio apunta que el gasto medio mensual en compras online de los españoles ronda los 61 euros.

En el sector de la moda, hacer cola en el probador o en caja ya no es una opción para muchas personas; prefieren comprar desde el sofá de su casa con un par de clics. Cada vez es más habitual hacer un gran pedido online, probar las prendas en casa y devolver todas aquellas que no te convencen o que no te sientan bien, ya sea por el diseño o por la talla.

Este aumento de compras por Internet también ha comportado un aumento de las devoluciones, lo que ha hecho que algunas tiendas cambien su política y otras, como Zara, hasta tengan una cola específica para cambios y devoluciones en sus establecimientos.

Condiciones de devolución por tienda

La ley del Consumo incluye el derecho de desistimiento del consumidor, que da 14 días naturales para cambiar de opinión respecto a una compra y devolverla sin dar explicaciones y sin penalización alguna. Pero, aparte, las tiendas de moda suelen tener sus propias condiciones que amplían este plazo.

Si eres amante del e-shopping, seguramente consultes de forma habitual las políticas de devolución de cada una de las tiendas en las que compras -quizás, muchas ya te las has aprendido de memoria-.

Para que tengas toda la información junta, a continuación te explicamos todo lo que debes saber antes de devolver la compra en cada establecimiento.

Zara

En Zara tienes la posibilidad de devolver una compra durante 30 días, comenzando a contar desde que se recibe la confirmación de envío -en el caso de las compras online-. Si se hace de forma presencial en una de sus tiendas, es gratuito, pero si se desea devolver como un envío, deberás pagar el coste del mensajero.

Hay que tener en cuenta que existen productos que no se pueden devolver: prendas personalizadas y artículos precintados por razones de salud o higiene que hayan sido desprecintados.

Zara puede negar una devolución si el producto ha sufrido algún daño o hay indicios de que se ha usado.

Pull&Bear

En todas las tiendas de Inditex, el periodo de devolución es del 30 días. En Pull&Bear, puedes llevar los productos que no te han gustado a una de sus tiendas o puntos de recogida y no se te cobrará ningún importe por la devolución.

Si prefieres que venga un mensajero a recoger el pedido que devuelves, deberás pagar 3,95 euros.

En su página web también especifican que si devuelves un pedido dentro de los primeros 14 días, te reembolsan los gastos de envío equivalentes a un pedido estándar.

Stradivarius

Desde la fecha de confirmación de envío tienes un mes para cambiar de opinión y devolver tu compra e, igual que en Pull&Bear, lo puedes hacer sin coste alguno en cualquiera de sus tiendas y en puntos de recogida.

"Stradivarius se reserva el derecho de rechazar solicitudes de devolución realizadas fuera del plazo fijado o de prendas que no se encuentren en las mismas condiciones en las que fueron recibidas", recuerdan en el apartado de preguntas frecuentes de su página web.

Bershka

Igual que sus "hermanas" de Inditex, Bershka te da un mes desde que te envía el prodcuto para devolverlo de forma gratuita en sus tiendas o puntos de entrega. Los costes de devolución por correo corren a tu cargo si eliges esta opción.

Mango

Esta multinacional española tiene unas condiciones de devolución aún más cómodas, ya que su plazo para ejecutarla es de 60 días desde la confirmación del envío. Además, es gratuita tanto en tienda, como en punto de recogida como en el mismo domicilio

Igual que en el resto de tiendas, las prendas personalizadas no se podrán devolver. Tampoco los artículos desprecintados.

Primark

En Primark te reembolsarán el dinero de una compra que decidas devolver dentro del plazo de 28 días desde la fecha de compra. Quedan excluidos de las devoluciones productos como ropa interior, bisutería o cosméticos.

Para hacerlo, deberás ir a tu Primark más cercano, ya que no cuentan con servicio de cambios o devoluciones por correo postal.

Springfield

En Springfield tan solo tienes 14 días para hacer una devolución e, igual que en el resto de casos, accesorios desprecintados o prendas personalizadas no se podrán devolver.

Si haces la devolución en tienda y pides que el dinero se te dé en una tarjeta abono, recibirás como compensación un 20% de descuento para tu próxima compra.

Shein

Sí, aunque tarde semanas en llegarte, la ropa de Shein también se puede devolver. Tienes 45 días desde la fecha de la compra y lo podrás hacer llevando el paquete a un punto de recogida u oficina de correos.

Aunque hay que saber que la primera etiqueta de devolución para cada pedido es gratuita, pero el resto costarán 4,50 euros, que se deducirán del reembolso. Si decides hacerlo con mensajero, los gastos de envío corren a tu cargo.

ASOS

En Asos, las devoluciones son gratis y se pueden hacer durante los 28 días siguientes al momento en el que el pedido se ha entregado. Si lo haces más tarde, pero antes de 45 días, también se te devolverá el dinero, pero en una tarjeta regalo online.

En este caso, hay que tener en cuenta que el proceso de devolución de artículos vendidos y enviados por las marcas asociadas de la marca es diferente.

Recuerda

Debes llevar la misma tarjeta con la que has pagado o la devolución, en la mayoría de casos, se te hará en formato tarjeta abono.

El ticket de compra, físico o virtual, es imprescindible.

Durante la campaña de Navidad los plazos de devolución se amplían.

