Candela Peña muestra su admiración por Paula Echevarría llamándola "Diosa de la noche marbellí" tras "flipar" con sus looks: "Pienso, qué maleta llevará"

Paula Echevarría está arrasando con los looks que cada noche está luciendo durante sus semanas de vacaciones en Marbella. Unos estilismos que está dejando a muchos impresionados, entre ellos, la también actriz Candela Peña que no dudaba en demostrar su admiración por Paula y sus estilismos comentando una de sus publicaciones de redes donde se refiere a ella como una "Diosa de la noche marbellí": "Hasta a mí me da pena q se acabe el verano por no flipar con usted amiga... pienso qué maleta llevará para su agosto???? ADMIRACIÓN".