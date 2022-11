Zayra, la hija de Arantxa de Benito y Guti, confiesa qué pensaban sus padres cuando les contó que estaba embarazada

"Estamos esperando nuestro primer bebé", así anunciaba Zayra Gutiérrez en Instagram que estaba embarazada de su primer retoño con Miki Mejías y lo hacía presumiendo de tripita y mostrando la primera ecografía. Puedes ver todos los detalles en el vídeo de arriba.

"No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias, mi amor, por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos", confesaba la joven en redes.

Esta noticia ha sorprendido a todos y son muchos los que quedaron en shock, pues la joven tiene 22 años y nadie se esperaba la noticia. Algunos de los rostros conocidos que dejaron ver su sorpresa fueron las influencers Anita Matamoros o Raquel Reitx.

Sin embargo, la pregunta que todos se han hecho es qué opinan los padres de Zayra, Arantxa de Benito y Guti. Ha sido en una entrevista en 'Y ahora Sonsoles', el nuevo programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 donde la joven ha contado todos los detalles.

Tanto Zayra como Miki están más que ilusionados, pero la joven ha confesado que el embarazo les cogió "por sorpresa", pues no lo estaban buscando. En cuanto a sus padres, ha aclarado que, al principio, "se pensaban que era mentira".

Y es que, al ser "muy joven", Arantxa y Guti pensaban que su hija "les estaba gastando una broma". Eso sí, Arantxa de Benito ya se ha pronunciado acerca de la noticia y solo desea que el bebé salga sano y que sean una familia muy feliz.

