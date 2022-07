Xisca Perelló, mujer de Rafa Nadal: así se le nota ya su tripita de embarazada

El pasado 16 de junio, se confirmaba lo que ya era un secreto a voces: el embarazo de Xisca Perelló. Unas fotos exclusivas publicadas en ¡HOLA! de la mujer de Rafa Nadal a bordo de un barco que confirmaban que la pareja se iba a convertir en padres en los próximos meses.

Durante los últimos partidos del tenista en el campeonato de Ronald Garros celebrado en París, se vio a Xisca lucir unos looks que hicieron saltar las alarmas: camisas holgadas, vestidos amplios… Además del llamativo posado con Nadal en el que se veía a su mujer tapándose la tripita con el trofeo.

Rafa Nadal y Xisca Perelló | Gtres

A pesar de que no se han pronunciado sobre esta bonita noticia, poco después era el diario de Mallorca Última Hora el que confirmaba el sexo del bebé: un niño. Además, se revelaba que la mujer del tenista podría estar de unos cinco meses, por lo que estaría previsto que el pequeño nazca en octubre.

Una noticia que ha hecho que todos los focos se centren en la futura paternidad de la pareja. Y es que, aunque ninguno ha hablado al respecto, Nadal sí dejó claro en una publicación de Instagram que su intención era volver a "jugar en Wimbledon" el próximo campeonato y que, aunque no estaba acostumbrado a hablar de su vida personal "porque ya estoy suficientemente expuesto", si todo iba bien iba "a ser padre. No sé como esto me va a cambiar la vida, pero no tengo previsto que suponga un cambio en mi carrera profesional".

Ahora ha vuelto a aparecer

Como bien dijo el tenista, él quería regresar a la pista y así lo ha hecho: con fuerza y con más decisión que nunca, algo que le ha hecho llegar a la semifinal este viernes contra Nick Kyrgios.

Ha sido durante los cuartos de final en Wimbledon celebrados este lunes cuando, una vez más, hemos podido ver a Xisca Perelló en las gradas mostrándole su apoyo al tenista y animándolo como siempre hace. A su lado, su padre Sebastián Nadal y su hermana Maribel.

Las primeras imágenes de Xisca Perelló con su barriguita | Gtres

En este encuentro, su mujer ha estado muy pendiente del tenista y ha presumido de una silueta de premamá con una camiseta gris. Unas imágenes donde ya se le aprecia la barriguita. Y es que a pesar de su estado, todavía no le impide desplazarse a donde sea, con tal de animar al deportista.

Xisca Perelló presumiendo de barriguita | Gtres

