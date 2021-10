Wanda Nara explica el verdadero motivo por el que se ha reconciliado con Mauro Icardi

Más información La tajante manera con la que Wanda Nara ha anunciado su ruptura definitiva con Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaban un auténtico culebrón cuando hace tan sólo unos días salía a la luz que el futbolista le había sido infiel a su mujer con la actriz argentina Eugenia ‘La China’ Suárez, la que fuera hace unos año pareja de David Bisbal.

Fue la hermana de la influencer, Zaira Nara, la que lo hizo público cuando escribió en sus redes sociales: “Otra familia más que te cargaste por zorra”, por lo que rápidamente se armó un enorme revuelo y salieron a la luz todo tipo de rumores, desde los supuestos mensajes y fotos que compartían, hasta que Wanda se habría dado cuenta de todo tras cogerle el móvil.

Sea como sea, lo que está claro es que Wanda no se quedó callada ante lo sucedido y llegó a publicar una foto con su mano sin la alianza de casada. Pero su marido seguía publicando fotos bonitas de los dos con mensajes de amor, lo cual estaba generando mucha confusión respecto a lo que realmente estaba pasando.

El duro mensaje de Wanda Nara con el que anuncia su ruptura con Mauro Icardi | Instagram

Pero ahora ha sido la propia Wanda la que ha querido aclarar lo sucedido, dando su versión y explicando el principal motivo de la reconciliación. "Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio", comenzaba contando, y continuaba: "Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo".

Finalmente, al siguiente día Icadi le escribió una carta de amor en la que le indicaba que le había dado todo lo que había pedido porque quería verla feliz: “Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo @mauroicardi".